El desafío de ejecutar el Presupuesto de la República

Cada año, el Gobierno Central recibe una enorme responsabilidad: administrar los recursos que pertenecen a todos los hondureños. Detrás de cada aprobación del Presupuesto General de la República no hay solamente números y porcentajes, sino escuelas que necesitan atención, hospitales que requieren equipo y medicamentos, carreteras que esperan mantenimiento y familias que esperan mejores condiciones de vida.

El reto está en conseguir que esos recursos lleguen adonde fueron destinados y se conviertan en soluciones. Es precisamente allí donde la ejecución presupuestaria enfrenta algunos de sus mayores desafíos.En Honduras, tener recursos asignados no significa que puedan utilizarse de inmediato. Antes de que una obra comience o una institución adquiera bienes y servicios, deben cumplirse procesos de planificación, contratación y supervisión. Cuando estos procedimientos se retrasan, el dinero puede permanecer disponible mientras las necesidades de la población siguen esperando.

La burocracia también puede convertirse en un problema cuando, en lugar de garantizar transparencia, termina convirtiéndose en un obstáculo. Un ejemplo son algunas limitaciones derivadas de la Ley de Contratación del Estado. Los controles son importantes para proteger los recursos públicos, pero también se necesita capacidad para ejecutar decisiones oportunamente. También existe responsabilidad para quienes administran los recursos públicos. Los funcionarios no fueron designados únicamente para ocupar un despacho. Se espera de ellos gestión, iniciativa y resultados. Cada proyecto detenido, cada proceso que se prolonga y cada recurso que no llega a tiempo representa una oportunidad que se posterga para los ciudadanos.

Tampoco debemos confundir ejecución presupuestaria con resultados. Una institución o municipalidad puede gastar recursos y, al mismo tiempo, tener proyectos que todavía no producen el beneficio esperado. Por eso, además de preguntar cuánto se ejecuta del presupuesto, debemos exigir cuentas sobre qué se hizo con ese dinero y qué resultados produjo. No se trata de gastar dinero público por gastar. Se trata de mejorar la coordinación, apoyarse en equipos técnicos y dar seguimiento a los proyectos prioritarios.

Honduras necesita un Estado capaz de convertir esos recursos en soluciones. El presupuesto representa los impuestos de todos, y cada lempira que permanece inmóvil mientras una necesidad espera nos recuerda que administrar fondos públicos no representa solamente una obligación estatal, sino también una responsabilidad con la gente.

El presidente Asfura ha mostrado voluntad de impulsar una gestión orientada a resultados, pero esa voluntad necesita el respaldo de funcionarios capaces de convertir las decisiones en acciones. Un presidente puede marcar prioridades y exigir resultados, pero son los funcionarios responsables de cada institución quienes deben hacer que las cosas sucedan. El verdadero desafío será que esa voluntad se traduzca en gestión, resultados y soluciones concretas para los hondureños.