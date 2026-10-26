¿Cómo califica la comunidad internacional la calidad política, ética y democrática de las dirigencias partidarias de Honduras? ¿Qué confianza pueden inspirar quienes, durante décadas, han tenido la responsabilidad de conducir los destinos de la nación y no han logrado superar sus profundas deficiencias institucionales, económicas y sociales?

La respuesta es preocupante. Las evaluaciones de organismos internacionales, los informes de observación electoral y las investigaciones periodísticas revelan una democracia debilitada por la corrupción, la impunidad, la polarización y las constantes complicidades en las disputas por el poder.

Honduras padece una crisis política que no puede atribuirse exclusivamente a un gobierno o partido. Las dirigencias del Partido Nacional, Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre) comparten la responsabilidad y el compromiso histórico incumplido de construir una institucionalidad sólida, transparente y verdaderamente democrática.

La gravedad de esta realidad trasciende fronteras. Freedom House mantiene a Honduras dentro de la categoría de países parcialmente libres, mientras la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ha señalado deficiencias institucionales y la necesidad de proteger la independencia de los organismos electorales frente a las interferencias partidarias. La desconfianza ciudadana es alarmante. El prestigioso estudio regional Latinobarómetro 2026 certifica que apenas el 12 % de los hondureños confía en los partidos políticos, una de las cifras más bajas de América Latina, lo que refleja el divorcio total entre las dirigencias y el pueblo.

Resulta inadmisible que, en los 44 años de vida democrática, las dirigencias políticas continúen utilizando las instituciones públicas como instrumentos de confrontación, influencia y conveniencia partidaria. Los organismos electorales deben estar integrados por profesionales independientes, honestos y competentes, cuya lealtad corresponda exclusivamente a la Constitución, las leyes y la voluntad popular.

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Lo verdaderamente indignante es que, mientras los dirigentes disputan posiciones, privilegios y cuotas de poder, millones de hondureños continúan enfrentando pobreza, desempleo, inseguridad y enormes dificultades para acceder a servicios dignos de salud y educación.

Los partidos políticos tienen la obligación moral de convertirse en verdaderos filtros de calidad humana, ética y profesional. No deberían permitir que personas vinculadas con actos de corrupción, conductas incompatibles con la función pública o intereses contrarios al bienestar colectivo aspiren a dirigir el Estado.

Honduras necesita una renovación profunda de su clase política. Es indispensable abrir espacios a una juventud preparada, honesta y comprometida con el servicio público, capaz de romper los círculos viciosos que han limitado el desarrollo nacional.

La ciudadanía también tiene una responsabilidad irrenunciable: dejar de premiar con su voto a quienes han defraudado la confianza pública. La democracia exige electores conscientes, vigilantes y dispuestos a exigir rendición de cuentas.

En resumen, para los líderes políticos del planeta y la prensa responsable mundial, las dirigencias partidarias en Honduras se perciben como actores con baja legitimidad, altos riesgos de opacidad y una preocupante incapacidad para anteponer la estabilidad institucional y el bienestar general a sus intereses particulares de control del poder. Queda planteado.