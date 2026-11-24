Hay presidentes que gobiernan delegando y hay presidentes que gobiernan haciendo. Nasry Asfura es de los segundos. Nació el 8 de junio de 1958 en Tegucigalpa, en una familia de inmigrantes palestinos, y creció con una idea muy simple: si querés que algo se haga bien, hacelo vos. Estudió en el Instituto San Francisco, inició Ingeniería Civil pero no la terminó. Él mismo se define como “un bachiller”.

No se presenta como académico ni como teórico, sino como hombre de obra, con más de 40 años como empresario de la construcción. Casado desde 1985 con Lissette Del Cid, padre de tres hijas, proyecta imagen de hombre de familia tradicional, serio y de palabra. Pero esa virtud, la de hacer, se ha convertido en su mayor defecto como presidente: quiere hacerlo todo solo. No lo hace por soberbia, lo hace porque así aprendió a trabajar: desde abajo, con las manos, sin esperar a nadie.

Quienes lo conocen desde joven lo describen igual: inquieto, responsable, de carácter firme, humilde y con sonrisa contagiosa. Sus seguidores dicen que es predecible y consistente: no cambia de criterio de la noche a la mañana. Su frase que lo resume todo es “Yo no hablo, hago” y “Papi a la orden”. Viste jeans, camisa arremangada, botas de trabajo. No le gusta la oficina cómoda, le gusta el campo, la supervisión, la obra. Su estilo es cercano, protector y paternalista: abraza, saluda, se toma fotos, da órdenes cortas, exige resultados. Y hay que entender por qué eso funciona en Honduras: en un país con bajos niveles de escolaridad y donde el Estado históricamente ha estado ausente en las aldeas y barrios, la gente no espera un presidente administrador que hable de institucionalidad, espera un presidente protector que llegue, que resuelva y que cumpla. Espera al "papi" que aparece con la máquina, que arregla el camino, que da la palabra y la cumple. No es ignorancia, es aprendizaje: como ningún gobierno le cumplió de otra forma, el hondureño aprendió a confiar más en la persona que en la institución.

Su trayectoria política confirma ese perfil de gestor. Empezó en los 90 como asistente fiscal en la Alcaldía de Tegucigalpa, luego gerente de servicios públicos. Diputado por Francisco Morazán en 2009. Director del FHIS 2010-2011. Alcalde de Tegucigalpa dos períodos (2014-2022), donde construyó su fama con puentes, túneles y pasos a desnivel. Perdió la presidencia en 2021 contra Xiomara Castro, pero fue a felicitarla personalmente. Ganó en su tercer intento en 2025 con 40.26% de los votos, con el respaldo público de Donald Trump, y asumió el 27 de enero de 2026.

Gobierna como administraba una constructora: con metas, con semáforo de resultados y con ajustes rápidos si alguien no rinde. En menos de 10 meses ya se han dado 4 relevos importantes en su equipo. El primero fue el secretario de Comunicaciones y Estrategia, José Augusto Argueta, en agosto de 2026, relevado para fortalecer el área de comunicación. Luego, en octubre, se aceptaron las renuncias de la ministra de Educación, Ivette Arely Argueta; del titular del IHTT, Emilio Maldonado; y del director del IHMA, Allan Castillo, en el marco de las evaluaciones permanentes de gestión. A eso se suma que asumió él mismo la rectoría de Salud. Su gobierno se basa en austeridad, trabajo, seguridad con mano dura y reducción del Estado. Su primer acto fue vender el avión presidencial. Su toma de posesión fue austera, sin mandatarios extranjeros. En seguridad, impulsa las reformas penales de septiembre-octubre 2026 que declaran a las pandillas como asociaciones terroristas.

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Aquí entra el dato que sus cercanos repiten y que ya está verificado en prensa: Asfura no se deja asesorar y por eso hoy ostenta 4 responsabilidades estratégicas. No es un rumor. El Heraldo, La Prensa y Confidencial HN lo documentaron en noviembre de 2026: Presidencia de la República, Secretaría de Salud, Consejo Superior de Alianza Público-Privada (APP) y participación directa en la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). Por eso la prensa lo tituló: “Presidente, secretario de Salud y ahora jefe de la APP: Asfura concentra poder en el Ejecutivo”.

El caso de Salud es el más ilustrativo. El 28 de enero de 2026, el secretario de Comunicaciones, José Argueta, confirmó que la titularidad de la SESAL estaría a cargo del propio Asfura junto a sus tres designados presidenciales. El Colegio Médico le pidió reconsiderar y delegar a un experto en ciencias médicas. El exdirector del IHSS, Carlos Aguilar, lo calificó como un “grave error” y dijo: “Un presidente debe liderar un país, no administrar hospitales, no administrar la farmacia, no se dedica a comprar medicamentos”. Para sus críticos, eso genera un vacío de liderazgo y disputas entre viceministros.

El caso de la APP es el más reciente. Mediante decreto ejecutivo en Consejo de Ministros, Asfura asumirá personalmente la presidencia del Consejo Superior de Alianza Público-Privada, organismo que decide sobre proyectos de inversión entre Estado y empresa privada y que estaba inactivo desde 2019. El ministro asesor legal, Roberto Zacapa, confirmó que “el señor presidente ha decidido ser él quien presida este Consejo y tomar el liderazgo de todos los proyectos de alianza público-privada”. En la SIT, aunque el titular formal es Aníbal Ehrler, Asfura mantiene influencia directa y Ehrler sería el segundo al mando del Consejo APP.

La interpretación de sus cercanos es esta: Asfura confía más en su propio criterio de constructor que en el criterio técnico de sus ministros. Por eso, cuando algo no funciona, en vez de cambiar de asesor, asume él mismo el cargo. Su equipo lo defiende como “mística de trabajo” y control directo. Sus críticos lo leen como desconfianza y concentración de poder. La diputada Iroshka Elvir cuestionó que “está más preocupado por acumular cargos que por la seguridad”, crítica que otros sectores de la oposición han repetido en el Congreso.

Esa forma de gobernar tiene una explicación en su carácter. Asfura no cambia de rumbo, cambia de camino para llegar al mismo rumbo. Y hay que dejarlo claro: el rumbo del Estado, el rumbo de un buen gobierno, debe estar enfocado en buscar el bien común. Ese es el rumbo que Asfura dice no cambiar: trabajo, orden, austeridad y obra para la gente. Lo que sí cambia son las personas y los métodos cuando no ve resultados. Eso no es cambiar de criterio, es cambiar de ejecutor. Cuando se dieron los relevos de Comunicaciones y Estrategia, Educación, IHTT e IHMA, el gobierno explicó que fueron renuncias aceptadas tras evaluaciones de metas y tiempos de ejecución, y advirtió que “quien no siga la mística de Asfura no estará”. Sus críticos dicen que eso es improvisación. Su equipo dice que es coherencia: si firmaste una renuncia y no das resultados, te vas. Y hay que decirlo también: ninguno de esos funcionarios fue señalado por corrupción, fue por resultados.

Esa firmeza también se ve en sus temas pendientes. En campaña prometió traer la CICIH, y a los 126 días de mandato todavía no se había concretado. Pero hay que decirlo como es: es una gestión que está en proceso, que se maneja con secretividad y que está por verse. No se puede dar por fracasada ni por cumplida, porque el gobierno no ha dado información pública completa sobre en qué punto está la negociación. En Salud, asumió él mismo la rectoría en lugar de nombrar un ministro en propiedad. No cambió su criterio de que Salud es prioridad, cambió la forma de manejarla porque, según él, no estaba funcionando. Para sus seguidores eso es firmeza. Para sus críticos, es terquedad y falta de planificación, porque corrige sobre la marcha en vez de prever.

Pero sería injusto hablar solo de concentración y no reconocer lo que sí está haciendo en el territorio, porque este es un gobierno que, como dice su slogan, hace. Uno de los logros más concretos ha sido la dotación de maquinaria pesada a las municipalidades, para que los municipios puedan enfrentar por sí mismos los efectos adversos del cambio climático, con medidas de adaptación y mitigación: limpieza de cauces, construcción de cosechadoras de agua, dragados, apertura y mantenimiento de caminos, atención inmediata ante derrumbes e inundaciones, sin esperar semanas a que llegue ayuda del gobierno central. A eso se suma la inversión en mejorar la infraestructura de caminos secundarios y terciarios, que es la que realmente conecta a las aldeas, a los productores y a las escuelas con los mercados y los centros de salud, y el apoyo a la disposición final de los desechos sólidos, un problema histórico que afecta la salud pública y el ambiente en casi todo el país.

Y en lo que más le urge al hondureño, el empleo, el gobierno apuesta a la inversión como motor: reactivar la Alianza Público-Privada para destrabar proyectos de infraestructura, atraer inversión privada nacional y extranjera, y generar empleo directo en construcción, en mantenimiento de caminos, en servicios municipales y en la cadena que se mueve alrededor de cada obra. Esa misma lógica explica sus constantes viajes al extranjero, particularmente a Estados Unidos.

El propio presidente Asfura ha pedido paciencia a la población para evaluar los resultados de esas gestiones, al asegurar que no producen resultados de manera inmediata, sino que forman parte de un proceso para atraer inversiones, obtener financiamiento y generar oportunidades para el país. Sus críticos cuestionan la frecuencia y el costo de esos viajes. Su gobierno responde que sin esa gestión internacional no habrá inversión ni empleo. Esa es la lógica de Asfura: la obra no es solo cemento, es trabajo.

En lo ideológico, sigue siendo el mismo: conservador y pro-empresarial, estabilidad fiscal, reducción del Estado, apoyo al sector privado, cercanía con Estados Unidos e Israel, y mano dura en seguridad. Su discurso es el mismo desde que era alcalde hasta hoy como presidente: trabajo, obra, austeridad, mano dura y orden. No ha cambiado de ideología, no ha pasado de un extremo a otro, no es de los que hoy dice una cosa y mañana la contraria por conveniencia política.

En conclusión, Asfura no es un político de escritorio. Es un presidente-constructor: firme, práctico, cercano y orientado a mostrar obra terminada. Ese paternalismo le abona muchísimo a "Papi", porque le da lo que ningún otro candidato supo darle: confianza, cercanía y la sensación de que alguien por fin está a la orden.

Esa es su mayor virtud para quienes lo apoyan, y su mayor crítica para quienes le piden más institucionalidad, más diálogo y menos personalismo. El riesgo de su estilo es claro: si un presidente acumula cuatro cargos porque no confía en nadie, puede terminar controlando todo y gobernando poco, y si el pueblo se acostumbra a depender de la persona y no de la institución, el día que "Papi" no esté, todo se detiene. El desafío de Asfura no será demostrar que trabaja, sino demostrar que sabe delegar.