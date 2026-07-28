¿Debería Honduras invertir parte de sus reservas en Bitcoin?

Durante décadas, los bancos centrales han construido sus reservas internacionales con activos como dólares, bonos soberanos y oro. Sin embargo, el panorama financiero mundial está cambiando. Una pregunta que antes parecía impensable hoy comienza a discutirse en gobiernos, bancos y grandes fondos de inversión: ¿debería un Estado destinar una pequeña parte de sus reservas a Bitcoin?

No se trata de sustituir las reservas tradicionales, sino de analizar si un activo digital, con una oferta limitada a 21 millones de unidades, merece ser considerado dentro de una estrategia de diversificación a largo plazo.

Michael Saylor, presidente ejecutivo de Strategy, sostiene que Bitcoin es una de las mejores herramientas para preservar valor frente a la depreciación monetaria. Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, lo ha descrito como un posible “oro digital”, mientras que Cathie Wood, fundadora de ARK Invest, considera que su creciente adopción institucional podría impulsar significativamente su valor en las próximas décadas.

Por supuesto, también existen argumentos de cautela. Bitcoin continúa siendo un activo altamente volátil y organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, han advertido sobre los riesgos que implicaría una exposición excesiva de las finanzas públicas a este tipo de activos.

Precisamente por ello, la discusión no debería centrarse en un “todo o nada”. La verdadera pregunta es si Honduras debería estudiar, con criterios técnicos y prudencia, la posibilidad de asignar un porcentaje muy reducido de sus reservas a un activo que muchos consideran una nueva clase de inversión.

La historia económica demuestra que las grandes transformaciones suelen ser cuestionadas en sus primeras etapas. Internet, el comercio electrónico e incluso la inteligencia artificial fueron vistos con escepticismo antes de convertirse en motores de crecimiento económico.

Nadie puede afirmar con certeza cuál será el precio de Bitcoin dentro de diez o veinte años. Sin embargo, tampoco puede ignorarse que cada vez más inversionistas institucionales y empresas lo incorporan a sus estrategias financieras.

Más allá de si Bitcoin alcanza o no un millón de dólares, la pregunta de fondo es otra: ¿puede Honduras darse el lujo de no analizar una de las innovaciones financieras más relevantes del siglo XXI?

Los países que progresan no son únicamente los que reaccionan a los cambios, sino aquellos que los estudian con anticipación. Tal vez haya llegado el momento de que Honduras abra este debate con seriedad, evidencia y visión de futuro.