Corresponsabilidad ciudadana para la seguridad

Hablar de corresponsabilidad ciudadana frente a la problemática de la violencia es un tema que nos debe preocupar a todos como sociedad. El principio de corresponsabilidad ciudadana en la construcción de paz y tejido social implica un compromiso mutuo y activo entre Estado y ciudadanos, donde la sociedad civil no debería ser un mero receptor y crítico, sino un agente transformador que colabora en la resolución de conflictos, la promoción de la sana convivencia, la exigencia de derechos, así como el respeto a los derechos y la mejora de políticas públicas, fortaleciendo así la democracia y el bienestar colectivo en las comunidades.

Referirse a corresponsabilidad ciudadana también se trata de una responsabilidad compartida para construir una sociedad más justa, equitativa y pacífica, superando la simple mirada y equívoca idea de que solo los gobiernos o el Estado son responsables de la seguridad y el desarrollo de los pueblos. En este sentido, cabe decir que la seguridad es parte de un todo y ese todo comienza por la sociedad, la ciudadanía, la comunidad y, por último, pasa por la Policía Nacional.

Una postura acomodada y de señalamientos hacia el quehacer policial se vuelve cada vez más común; quizá por naturaleza humana o ignorancia, las personas tienden a buscar siempre un culpable, minimizando el trabajo y esfuerzo que día a día realizan los miembros de la Policía Nacional de Honduras. Se debe enfatizar que la Policía, como institución, es la encargada de velar por la seguridad, el orden público y la protección de la vida y de los bienes de los hondureños, pero no puede hacerlo sola. Esta institución es únicamente parte de la sociedad y del Estado, no es un todo y no puede ni debe trabajar aislada. La Policía Nacional de Honduras reconoce que, sin el apoyo y trabajo conjunto con los ciudadanos de las comunidades, la labor policial se torna más compleja de lo que por sí sola es.

Por tal razón, es imperativo entender que la seguridad debe ser tratada de manera integral, con una mirada más allá de las faltas y delitos; una mirada que se centre en el núcleo de la sociedad, es decir, la familia, la escuela, la iglesia y muchas otras organizaciones que influyen en la formación y comportamiento de los individuos. La indiferencia y la falta de corresponsabilidad ciudadana afecta directamente en la seguridad de todos; el escaso compromiso y la poca solidaridad entre vecinos y pobladores, quienes en ocasiones observan los delitos y deciden ser indiferentes, callar y no denunciar ni ayudar a las víctimas por temor, por dudas o por falta de sensibilidad, lo único que evidencia es apatía, inconciencia y desinterés total por la seguridad, desdibujándose cada vez más la corresponsabilidad ciudadana y la seguridad en general. Como ciudadanos, es urgente preguntarnos: ¿Qué estamos haciendo como familia por la seguridad? ¿Qué hacemos como habitantes y como vecinos? ¿Qué aportes estamos haciendo para la prevención de la violencia en nuestra comunidad? ¿Cómo estamos formando a nuestros niños y jóvenes para la prevención de la violencia? Son preguntas que dejo para reflexionar.

La armonía en la vida de la comunidad y, por ende, en un país se sustenta en el grado de corresponsabilidad que existe entre sus miembros para la solución de los problemas que afectan la buena convivencia y el goce de los derechos de los ciudadanos. La prevención de la violencia debe ser un compromiso compartido, de acuerdo al rol de cada uno en la sociedad y en la comunidad. Cada miembro, sea persona natural o jurídica, debe asumir un rol y comprometerse a cumplirlo en la procura de la construcción real de la corresponsabilidad ciudadana, para así lograr una efectiva prevención de la violencia y construir una verdadera seguridad ciudadana.