El Congreso Nacional tiene la responsabilidad de legislar para fortalecer las instituciones, garantizar seguridad jurídica y responder a las necesidades ciudadanas. La actual legislatura, presidida por Tomás Zambrano, ha impulsado reformas importantes, aunque mantiene desafíos que exigen acuerdos y resultados concretos.

Destacan las modificaciones al Código Penal y las disposiciones destinadas a fortalecer la actuación policial y los organismos de investigación. Sin embargo, la tragedia ocurrida en Yorito, Yoro, donde doce personas fueron asesinadas en cuatro ataques, evidencia que aprobar leyes no basta. Es indispensable mejorar la prevención, la inteligencia, la investigación criminal y la coordinación institucional, respetando los derechos humanos y garantizando justicia para las víctimas.

Especial reconocimiento merecen las recientes reformas a cuatro leyes vinculadas con la prevención y combate del lavado de activos, en consonancia con los estándares del GAFI y GAFILAT. Los cambios abarcan la legislación contra el lavado, las actividades y profesiones no financieras designadas, la privación de dominio y el sistema financiero. Incorporan controles sobre activos virtuales, fortalecen la debida diligencia y buscan proteger la integridad del sistema financiero, evitando riesgos reputacionales y restricciones internacionales. Su aplicación deberá combinar eficacia investigativa, inclusión financiera y garantías constitucionales.

También se han abordado iniciativas sobre energía, inversión y modernización institucional. Pero la productividad legislativa debe medirse por la calidad y efectividad de las normas, no solamente por el número de decretos aprobados.

Un compromiso fundamental sigue pendiente: las reformas electorales para 2029. Aunque una comisión legislativa ha trabajado propuestas, persisten diferencias y falta consenso entre las fuerzas políticas. Deben discutirse oportunamente la segunda vuelta presidencial, la ciudadanización de las mesas electorales, el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, la transmisión de resultados y nuevas tecnologías, incluido el voto electrónico.

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Honduras necesita reglas claras, instituciones confiables y reformas aprobadas con suficiente anticipación. Postergar estos acuerdos significaría llegar nuevamente a las elecciones sin resolver problemas conocidos.

El Partido Nacional, como fuerza de gobierno, tiene responsabilidad en conducir la agenda. El Partido Liberal debe aportar propuestas y fiscalización constructiva; Libre, desde la oposición, también tiene el deber de participar en los debates. Las diferencias políticas no deberían impedir acuerdos sobre asuntos de interés nacional.

Igualmente, es necesario transparentar cuáles decretos han sido publicados en La Gaceta y cuáles permanecen pendientes. La publicación oficial es esencial para su entrada en vigor, conforme a las disposiciones aplicables.

El Congreso debe consolidar sus avances mediante ejecución, supervisión y rendición de cuentas. La seguridad ciudadana, la prevención del lavado de activos y las reformas electorales requieren continuidad institucional, no únicamente discursos. La ciudadanía espera leyes que se cumplan, instituciones que funcionen y acuerdos que fortalezcan la democracia hondureña.