Calidad agropecuaria: recuperación económica

Toda nación que aspire al crecimiento económico sostenible debe fortalecer aquellos sectores capaces de generar riqueza, empleo y bienestar social. En Honduras, ese sector continúa siendo el agropecuario, actividad que históricamente ha sostenido a millones de familias, ha contribuido significativamente a la seguridad alimentaria y al ingreso de divisas.

En el actual escenario internacional ya no basta producir, es indispensable producir con calidad. Los mercados demandan alimentos inocuos, trazables, certificados y obtenidos bajo estándares técnicos cada vez más rigurosos. Por lo tanto, la calidad agropecuaria debe convertirse en una política nacional permanente y no en una acción aislada.

La recuperación económica del país está estrechamente vinculada a la capacidad de la agricultura y la ganadería para incrementar la productividad, eficiencia y competitividad. Cuando los productores logran mejores rendimientos y ofrecen productos de alta calidad, aumentan sus ingresos, se fortalece la inversión privada, crece la recaudación fiscal y se dinamiza la economía nacional.

Para alcanzar estos objetivos es fundamental consolidar instituciones públicas modernas, eficientes y técnicamente competentes. El acompañamiento al productor mediante investigación, extensión agrícola, transferencia tecnológica y asistencia sanitaria debe fortalecerse continuamente. La calidad no surge por casualidad; es el resultado de planificación, capacitación y disciplina administrativa.

Asimismo, resulta indispensable impulsar una visión integral del desarrollo rural. La mejora de caminos productivos, sistemas de riego, electrificación, conectividad digital, acceso al crédito y comercialización son factores que determinan el éxito de cualquier estrategia agropecuaria. El campo no se trata de verse únicamente como un espacio de producción, se trata de convertirlo en territorio de oportunidades y progreso.

En la actividad ganadera bovina existe un amplio potencial de crecimiento. Honduras puede avanzar significativamente mediante programas de trazabilidad, mejoramiento genético, reproducción y nutrición animal, sanidad preventiva y manejo eficiente de los recursos productivos. Paralelamente, la diversificación mediante apicultura, piscicultura, avicultura, porcicultura, ovinocultura, caprinocultura y otras actividades complementarias puede generar nuevas fuentes de empleo e ingresos para las familias rurales.

La transformación integral del agro debe sustentarse en cuatro dimensiones: la humana, formación de valores y capacidades; la productiva, mayor eficiencia y calidad; la comercial, mejor inserción en los mercados; y la institucional, mediante procesos más participativos y eficaces.

Reitero, la transformación del agro requiere una profunda inversión en capital humano. Productores, técnicos, empresarios y funcionarios deben acceder a conocimientos actualizados que permitan adaptarse a los cambios tecnológicos y comerciales características de la economía moderna.

La competitividad sostenible no depende exclusivamente de mayores volúmenes de producción. Depende de la capacidad de generar valor agregado, proteger los recursos naturales y responder eficientemente a las exigencias de los consumidores.

La calidad agropecuaria debe entenderse como una estrategia nacional de recuperación económica. Una agricultura y una ganadería modernas, productivas y competitivas representan una de las mejores oportunidades para impulsar el desarrollo, reducir la pobreza rural y construir un futuro de progreso favorable para Honduras. Queda planteado.