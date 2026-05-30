África y la importancia geopolítica de un continente

Por: Junior Pérez, Diplomático-Analista Internacional.

El continente africano siempre ha sido cuna de civilizaciones, recursos naturales y de diversos matices culturales, a sus efectos se ha convertido en el foco de atracción para las grandes potencias. A modo de historia, nos vale retroceder a la Conferencia de Berlín de 1884, donde siete países europeos (Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido), tomaron la decisión de dividirse el continente. Es así como la consolidación de la geopolítica del reparto empezó a acuñar sus matices.

Francia llegó por el norte; la puerta de entrada fue Argelia y luego Túnez. Después tuvo presencia en los países de África Occidental, como Burkina Faso, Mali, Senegal, entre otros, dominio blando que mantiene en algunas de estas naciones hoy en día. Por su parte, geoestratégicamente, los británicos querían mantener su paso del Mediterráneo al canal de Suez para conectar con sus ex colonias asiáticas, entre ellas, la India, logrando así el dominio marítimo. Bélgica se caracterizó por colonizar fuertemente en el Congo, hoy la República Democrática del Congo, un país con una gran cantidad de minerales, también la antigua Ruanda-Urundi, actual (Ruanda y Burundi). Italia tuvo su paso por Libia, Somalia y Eritrea

Durante el dominio, estas ex colonias en África comenzaron un proceso de implementar costumbres occidentales que terminaron con culturas y tradiciones locales milenarias. Se abolieron monedas existentes, al igual que se diseñaron ciudades al mayor estilo occidental.

Luego de este proceso de dominio, algunas de estas naciones comenzaron a escabullirse hacia su proceso de independencia, para así volver a adoptar sus dogmas y costumbres desplazadas por las metrópolis. Se recuerda que la ONU jugó un papel decisivo en la soberanía de estas naciones, adoptando la Resolución 1514 de la Organización de las Naciones Unidas, la cual fue piedra angular del movimiento de descolonización. Esta resolución es conocida como la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, firmada el 14 de diciembre de 1960, considerado el año de África al firmarse declaraciones de independencia en diecisiete países africanos.

Importancia en Recursos

En total, más de 34 países africanos producen oro, principalmente Ghana, Mali, Tanzania, Guinea y Zimbabue. Es decir, el continente africano posee aproximadamente la mitad de las reservas de oro mundiales catalogadas. Por otro lado, en África hay 20 países productores de petróleo, entre ellos Nigeria (la potencia de África Occidental), Argelia, Libia, Angola, Guinea Ecuatorial, entre otros. También hay Estados productores de diamantes, como Sierra Leona, Botsuana y Sudáfrica, cuya extracción se da desde la década de 1870. Sin olvidar tampoco a República Democrática del Congo que es un país que cuenta con grandes cantidades de coltán y de diamantes. Por ello, se destaca la importancia geopolítica de esta región, en vista de que es completa con un gran dinamismo en sus recursos, siendo hoy en día foco de atracción para sus antiguas metrópolis.

El mundo de hoy ha experimentado grandes cambios, lo cual nos hace ver que se puede hablar de una nueva colonización basada en el intercambio comercial y la presencia de nuevos actores. Tal es el caso de China, quien lo hace por medio de su apuesta en la inversión en infraestructura, sobre todo en la construcción de escuelas, hospitales, carreteras, puertos y aeropuertos, así como proyectos hidroeléctricos y de conexión ferroviaria entre las principales ciudades africanas.

La República Popular China hoy entra en escena en el continente, no para colonizar con las viejas prácticas de las antiguas potencias, sino que va en consonancia de ofrecer grandes proyectos basados en la cooperación y la construcción de infraestructura, sin dejar de lado a la Federación de Rusia, que también apoya en la cooperación militar y estratégica con algunos gobiernos Africanos.

En estos casos, podemos observar casos como en Kenia, donde flamantes trenes de tecnología china conectan, desde 2019, Nairobi, capital de Kenia, con la pequeña ciudad de Naivasha. Al igual que en Argelia, que actualmente está en proceso de construcción de un ferrocarril de carga pesada de 950 km a través del desierto del Sahara para transportar hierro, utilizando técnicas especiales para dunas. Etiopía-Yibuti: Ferrocarril electrificado que conecta Adís Abeba con el puerto de Yibuti, crucial para el comercio de Etiopía, un país sin litoral. Por medio de esta cooperación y préstamos a bajo costo de tasas, China ha hecho una gran presencia en África, no solo por el impulso de desarrollo de su infraestructura, sino por los recursos que el continente posee, al igual que será decisivo para los ámbitos tecnológicos en el futuro por estos minerales que albergan en sus tierras.

Estas naciones no tienen una presencia bondadosa y desinteresada en el continente, sino que África siempre ha sido, y seguirá siendo, una región clave para la geopolítica mundial, por su gran cantidad de recursos estratégicos, de gran importancia para el comercio y el desarrollo económico e industrial de varias potencias.

Para ello, la Unión Africana se ha detenido a analizar que papel protagónico podrían jugar en los próximos años, lo cual hizo diagramar un plan estratégico denominado La Agenda 2063, donde su principal visión es transformar al continente en la potencia mundial del futuro. Mediante estos proyectos, el continente africano busca continuar posicionándose como un referente estratégico con la visión de alcanzar su objetivo de desarrollo inclusivo y sostenible, y es una manifestación concreta del impulso panafricano por la unidad, la autodeterminación, la libertad, el progreso y la prosperidad colectiva que se persigue bajo el panafricanismo y el renacimiento africano. Si bien, la realidad actual de este continente hoy sigue siendo un foco de guerras internas, desestabilización gubernamental, no deja de ser el gran foco de atención para las potencias que forman parte del ajedrez geopolítico. Nos quedará preguntarnos: ¿Qué papel jugará África en la nueva reconfiguración del orden geopolítico mundial?