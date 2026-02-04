Vida después de la vida

La mayoría de nosotros, los seres humanos, enfrentamos un miedo terrible a una situación que es inevitable desde el momento que nacemos, morir. Claro que existe el cielo y el infierno, no he muerto ni regresado para contar mi experiencia, pero sin duda si tenemos alma, después de esta vida, hay otra vida.

Así pues, la vida en este plano físico debería ser un proceso constante de aprendizaje, pero, ¿quién aprende a vivir con el sufrimiento?, ¿cómo vivir algo a lo que no se le encuentra sentido? Es decir, muchos, ya en este plano, están muertos en vida, quizás para ellos la muerte sea la mejor solución, ¿pero quién estando vivo no se atreve a vivir? A lo mejor sea un cobarde, además, la naturaleza de la humanidad por el temor a lo desconocido siempre ha sido innata, si todos supieran que después de la muerte física la vida continúa desde otro plano, no temieran tanto por desaparecer de este.

La religión desde su postura nos enseña a tener consuelo, aunque desde mi perspectiva, nos debería enseñar a no temerle, por supuesto, siempre cuidando de la vida, nadie sabe, y tampoco convendría saberlo, cuál es el último día que estaremos en este mundo. Tampoco es vida vivir pensando en cuándo tocará morir, morir en el plano físico obviamente.

Por otra parte, es más fácil decirlo que aplicarlo, la partida de este mundo de un ser amado es bastante dolorosa, pero si en el fondo sabemos que todos vamos a morir, al menos deberíamos de vivir y de amar a nuestros seres que forman parte de nuestra vida, para que cuando se termine el contrato, sepamos que nos quedan los buenos recuerdos y por eso una parte de ellos se queda con nosotros.

La vida, aunque muchas veces no sea fácil vivirla, es un regalo hermoso que Dios nos ha dado, y sin duda despertar una nueva mañana es un privilegio.

Finalmente, incluso aquellos que queriendo o no, dejan huella en este mundo se vuelven inmortales para aquellos que valoraron ser parte de su vida, recordamos siempre solo a aquellos amigos que abrazaron nuestras almas, a nuestros padres amorosos, no todo puede trascender, se olvida lo que amor carece.