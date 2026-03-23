¿Vacaciones o religión?

Este domingo, 29 de marzo, comienza con el Domingo de Ramos la festividad cristiana que conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, marcando el inicio de la Semana Santa. Se celebra el domingo anterior a la Pascua, recordando cuando la multitud recibió a Jesús con ramos de palma y olivo, aclamándolo como rey.

La Semana Santa es una celebración principalmente religiosa que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús, pero que, en muchos lugares de Latinoamérica, se ha convertido también en un período vacacional y de tradición cultural.

Aunque no son días de descanso obligatorio por ley, muchas empresas y escuelas suspenden actividades. Vale la pena conocer algunos aspectos clave de la Semana Santa.

Origen religioso: es la fiesta cristiana más importante, donde se recuerda la Última Cena, la Crucifixión y la Resurrección de Cristo. Fechas variables: se celebra entre el 22 de marzo y el 25 de abril, ajustándose cada año según la primera luna llena tras el equinoccio de primavera.

De acuerdo a la tradición en Honduras estas vacaciones son tanto laborales y también establece un receso escolar y académico. Es importante recordar que en el gobierno anterior algunos de los empleados públicos se iban de vacaciones desde el jueves antes de Semana Santa y regresaban el martes posterior.

Es decir que todo el aparato estatal se paralizaba. Algo que seguramente no pasará en la administración actual, que está poniendo orden en el país y debe ser el ejemplo a seguir tal y como lo proclamó el presidente Asfura “trabajo, trabajo y más trabajo”.

De acuerdo a ese principio en el gobierno se debe trabajar hasta el miércoles al mediodía. Y en el sector privado, las labores se suspenden también desde mediodía del miércoles, Jueves y Viernes Santo pero este descanso depende de cada empresa.

Tradiciones: incluye procesiones, representaciones de la Pasión de Cristo, la visita de a las iglesias y costumbres populares como una dieta especial de comidas propias de la temporada.

En resumen, la Semana Santa funciona como un período mixto: un tiempo de profunda reflexión para la comunidad católica y un espacio de descanso y turismo para la sociedad en general.