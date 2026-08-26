Tendencias que se imponen

Para empezar, no cabe duda de que la decadencia de una sociedad comienza cuando se les resta importancia a los intelectuales y se les da relevancia a los mediocres. En esta ocasión hablaremos de otro fenómeno que, además de invadir las redes sociales, infecta a muchas sociedades. Lastimosamente, no estamos haciendo famosa a la gente correcta y solo copiamos modas o tendencias. Lo importante ahora parece ser volverse famoso sin importar el precio, pues hoy por hoy la sociedad va en decadencia. Es decir, lo que para muchos jóvenes es parte de un estilo de vida o una simple distracción también tiene un trasfondo. Si bien pueden criticar que los nacidos en los años 80 o 90 bailaban algunas canciones o hacían determinados retos, aquellas tendencias no se salían de lo normal.

Cabe aclarar que esta es solamente mi manera de ver los hechos; no afirmo tener la verdad absoluta. Sin embargo, tomarse en serio las batallas para “farmear aura” -expresión que el procesador de textos me marca como desconocida y que proviene del mundo de los videojuegos- es una tendencia que están adoptando tanto jóvenes como adultos.

Retomando el tema de las críticas, ya hay reacciones de los jóvenes, quienes dicen que los dejen vivir y que, en nuestra época, también hicimos alguna locura, por no llamarla de otra manera. Las personas que ya pasamos de los 30 y nos acercamos a los 40 actualmente tenemos pensamiento crítico, mientras que, en la actualidad, el sistema está ganando la batalla, y vaya de qué manera. Aunque siempre se ha buscado la manera de mantener al rebaño dormido, con el uso de la tecnología les ha resultado mucho más fácil. Ya muy pocos leen, muy pocos se cuestionan y muy pocos tienen interés en ver más allá de lo que nos muestran. El conocimiento es una llama que ilumina a muy pocos. Finalmente, no es que sea malo “farmear aura”; lo malo es no cultivar la mente.