¡Ojo con la desestabilización!

Cuando no hay nada que perder cualquiera se vuelve valiente. Ante la situación que se está viviendo en el país, el Gobierno debe ser sabio con las decisiones que toma, lo mismo la empresa privada. Se están cerrando las oportunidades para los hondureños, y aunque algunos tengan para vivir de manera cómoda, si nos llegamos a convertir en un país donde reine la anarquía igual que en Haití, los pobres serán más pobres, pero los ricos ya no podrán disfrutar de su fortuna. Por otra parte, cabe aclarar que este texto es un llamado a la reflexión, no se le puede seguir poniendo peso a una sociedad que apenas tiene para comer. Nunca entendí cómo algunas empresas no se preocupan para que sus empleados ganen bien y así la economía se mueva, una persona que en la actualidad gana L8,000, que tiene familia, difícilmente puede ir a los restaurantes de comidas rápidas, al cine, no se puede comprar ropa, zapato, etc. Mientras que si ganaran bien, ese mismo salario regresaría a los empresarios, porque habría más poder adquisitivo.

Sin embargo, al parecer nadie está dimensionando la crisis que se está viviendo actualmente. Los hondureños ya se acostumbraron a vivir con un sistema de salud de no tan buena calidad, lo mismo con la educación, pero las brillantes ideas de querer que se pague en las escuelas públicas, que se instalen contadores prepago de la energía, no abona a la tranquilidad de la ciudadanía, sino, por el contrario, hace que se sientan asfixiados. Si bien es cierto que así como estamos, los pobladores son los más afectados, si se sigue generando más desestabilización, se llegará a un punto en donde todos vamos a perder. Van demasiado a prisa tomando acciones que afectan a la mayoría, van tan a prisa que ya la sociedad está resentida con el Gobierno que este 27 de junio cumplirá apenas cuatro meses de mandato. En conclusión, quizás ahorita, o también después, seguirá existiendo en el país una clase que pueda sostener su estilo de vida, pero la mayoría que está a punto de perderlo no se quedará viendo de dónde saca para comer, porque los servicios públicos están más caros.