No más parches para la ciudad: el Distrito Central necesita un verdadero ordenamiento territorial

La AMDC ha iniciado un proceso de revisión del plan para el desarrollo territorial impulsado desde la administración anterior, trabajando con algunos gremios, pero sin incorporar de manera suficiente a ciertos técnicos independientes ni a miembros de las comunidades directamente afectadas. Ese punto de partida es insuficiente para una ciudad que necesita mucho más que una actualización formal: necesita un verdadero ordenamiento territorial.

El Distrito Central no requiere otro documento que termine archivado ni una revisión superficial que simule planificación mientras la ciudad sigue creciendo sobre conflictos no resueltos. Lo que necesita es un plan sustentado en un diagnóstico integral, técnico y transparente, capaz de leer el territorio como realmente es y no como conviene presentarlo.

Planificar una ciudad no es mover categorías en un mapa ni ajustar normas de construcción. Es decidir dónde se puede crecer, dónde no se debe crecer, qué áreas deben protegerse, qué redes deben fortalecerse y qué conflictos deben corregirse antes de seguir acumulando problemas. La pregunta de fondo es simple: ¿se está construyendo una visión de ciudad o solo se están administrando parches?

En ese esfuerzo, los Sistemas de Información Geográfica son una herramienta clave, no para producir mapas vistosos, sino para cruzar topografía, riesgos, drenajes, cobertura vegetal, movilidad, densidades urbanas, infraestructura, equipamientos, expansión urbana y desigualdades sociales. Su valor está en permitir una lectura integral del territorio y mostrar la ciudad como un sistema.

El Distrito Central arrastra conflictos evidentes: crecimiento sobre laderas y zonas frágiles, saturación vial, presión sobre fuentes de agua, urbanización sin respaldo suficiente de infraestructura, ocupación en zonas de riesgo y deterioro ambiental. Nada de eso puede analizarse de manera aislada. Si el diagnóstico no identifica estos conflictos, no los explica territorialmente y no los traduce en decisiones de fondo, no habrá un verdadero plan, sino una nueva versión del mismo desorden.

Exigir buen ordenamiento territorial no es oponerse al desarrollo. Es exigir que el desarrollo deje de ser sinónimo de improvisación. Es pedir que la inversión, la vivienda, la infraestructura y el crecimiento urbano respondan a criterios de sostenibilidad, seguridad, funcionalidad y equidad. Una ciudad mal ordenada termina pasando la factura en tráfico, escasez de agua, inundaciones, pérdida de calidad de vida y conflictos cada vez más costosos de corregir.

Por eso, la evaluación del instrumento territorial no puede ser tratada por la AMDC como un simple trámite técnico-administrativo ni limitarse a espacios cerrados dominados por unos pocos sectores. La magnitud del tema exige apertura, evidencia, método y participación informada. La ciudadanía debe poder conocer el diagnóstico de base, los conflictos identificados y la lógica que sostiene cada decisión.

La exclusión de voces técnicas y comunitarias no solo reduce la calidad del proceso; también debilita su legitimidad. Si se pretende construir una visión de ciudad con efectos duraderos, el debate debe abrirse a una participación más amplia, técnicamente sólida y socialmente representativa.

No se trata de confrontar por confrontar. Se trata de presionar responsablemente para que la ciudad deje de ser moldeada por decisiones fragmentadas y coyunturales. La AMDC tiene la oportunidad de impulsar un instrumento serio, con visión de largo plazo, o de repetir la práctica de ajustar piezas sueltas sin transformar el conjunto.

El momento exige madurez institucional y vigilancia ciudadana. Exige decir con franqueza dónde están los conflictos del territorio, cuáles son sus causas, qué capacidad real tiene la ciudad para absorber crecimiento y qué límites deben respetarse si de verdad se quiere construir un futuro urbano sostenible.

El Distrito Central no puede seguir improvisándose. Una ciudad no se construye sumando excepciones, corrigiendo emergencias o remendando consecuencias. Se construye con visión, con información y con responsabilidad pública.

La ciudadanía debe informarse, participar y exigir. Y la AMDC debe entender que el ordenamiento territorial no es un ejercicio cosmético. Es una decisión histórica sobre la ciudad que tendremos mañana.

Porque sin diagnóstico serio no hay planificación real. Y sin planificación real, no se construye ciudad: se administra el desorden.