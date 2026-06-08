El Servicio Secreto de los Estados Unidos tiene como norma darles un sobrenombre o código de seguridad a los inquilinos de la Casa Blanca. “Lancelot” era el código que se utilizaba cuando el presidente JFK se movilizaba de un lugar a otro. “Lancelot entró al edificio” o “Lancelot abandona el edificio”.

Yo estuve en la Academia Nacional de Policía allá por 1984, el coronel Cristóbal Simón era mi jefe inmediato, por lo que conozco de temas de seguridad y de alguna manera sobre la protección para altos funcionarios. “Lancelot se mueve” se escuchó en Dallas, Texas el 22 de noviembre de 1963.

Eran las 12:30 del mediodía cuando se detonaron los disparos que terminaron con la vida de JFK, quien al parecer -y según videos y documentos desclasificados recientemente por la administración de Donald Trump- fue ultimado por un agente del Servicio Secreto, que a la vez era su chofer. El video muestra cómo en un momento de confusión, él se da vuelta y le dispara con un revólver que no hace bulla y que contenía una bala para automáticamente envenenar el cerebro, pues el disparo fue directamente a la cabeza del presidente. Incluso, hay teorías que exponen que en el trayecto entre Texas y Washington, en el avión presidencial le “cambiaron” el cerebro al presidente para no dejar huella.

El 5 de junio de 1968, su hermano “Bobbie” Robert Kennedy, fiscal general, también fue víctima de un asesinato. A la familia Kennedy se le recuerda más de 60 años después como la época dorada de la Casa Blanca y del presidente al que su servicio secreto le llamaba “Lancelot”. Yo no puedo ni debo negar que soy fanático de los Kennedy, y no me refiero a esa extraordinaria serie de televisión que fue un éxito. Mis hermanos y yo crecimos bajo la figura presidencial de John F. Kennedy. Teníamos en nuestra habitación un retrato de él que mis padres trajeron de los Estados Unidos.