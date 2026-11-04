La locura del poder

¿Qué harías si supieras cuándo te vas a morir? Millones de personas en el mundo nos fuimos a dormir el sábado 31 de octubre sin saber que el domingo quizás no podríamos amanecer. Y, de haber ocurrido así, lo más probable es que el mundo se hubiera convertido en un caos y estuviera muy destruido. De hecho, quizás no estarías leyendo este texto.

Un presidente que camina con el maletín nuclear quería lanzar una bomba a Irán, pero unos coroneles no se prestaron al juego de querer explotar la casa de todos. Además, países que también cuentan con este tipo de bombas, como China, Corea del Norte y Rusia, estaban listos para demostrar su poderío frente a la nación de las barras y las estrellas.

Por otro lado, muy recientemente se llevaron a cabo las elecciones del Senado, en las que el presidente actual, ante el descontento de la mayoría de sus ciudadanos, ha perdido mucho poder político. Sin embargo, en estos días el mundo entero tiene que estar a la expectativa, pues se sospecha que la idea de lanzar una bomba era para evitar que se realizaran las tan ansiadas y esperadas elecciones de ayer, 3 de noviembre.

No sabemos si la ambición de quedarse en el poder lo llevó a tener este tipo de locas y peligrosas ideas o si fue el temor a perderlo todo. Lo que sí está claro es que todos los imperios caen en algún momento y que este, claramente, está en decadencia gracias a las pésimas decisiones de sus mandatarios. ¿Qué se puede esperar de un tipo al que no le importa poner en riesgo al planeta entero?

Finalmente, aunque el año está a punto de terminar y cada día tenemos naciones sumidas en la angustia y la anarquía, un tipo borracho de poder está causando un conflicto en Haití, solamente porque puede y porque no le importan las consecuencias.