Jornada extendida 2027

Para el próximo año el gobierno quiere implementar en la educación media la jornada extendida, dicho mecanismo funcionó perfectamente en la época de nuestros padres, los ahora señores.

En aquellos tiempos aprendían a dividir y multiplicar con varias cifras, además que eran muy buenos memorizando y recitando poesía, pero ¿funcionaría igual en estos tiempos? Aunque todavía se sabe muy poco de cómo se va a implementar, lo cierto es que los escenarios ahora han cambiado, y bastante.

Además, en los años 40s’ a los 70s’ en los hogares solo trabaja el padre, mientras que la madre se quedaba en casa cuidando los hijos. Los niños -tanto en áreas urbanas como rurales- se iban solos a las escuelas.

Pero en la actualidad la realidad es diferente. En muchos hogares, ahora, ambos padres deben trabajar y la seguridad para que los niños se vayan solos ya no es la misma, tampoco han mencionado si en la escuela se les dará la alimentación, y otro asunto, no menos importante, es que la calidad educativa ha disminuido muchísimo porque la figura del maestro ya no tiene tanta importancia y respeto como antes, algo que también es clave si lo que se quiere es mejorar la calidad de la enseñanza.

Muchos padres de familia afirman que los maestros de este tiempo ya no enseñan nada, pero se les olvida que la educación comienza en casa, las faltas de respeto para el profesor están a la orden del día y los maestros no están bien pagados que se diga.

En la docencia hay que trabajar antes de llegar al trabajo, planificando; en el trabajo, dando las clases, y después del trabajo, revisando las tareas, lidiar con las actitudes de los jóvenes, que muchas veces están en la edad en donde ni ellos mismos se entienden, y aunque la medida seguramente tiene buenas intenciones, el extender la jornada también puede contribuir a la deserción escolar.

Finalmente, debería de dársele a la población toda la información respecto a esta nueva medida, analizar los pros y los contra pues en la educación al implementar estas medidas se debe de hacer con el tacto justo para lograr el objetivo y no, por el contrario, dañar uno de los pilares fundamentales de país.