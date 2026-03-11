Inescrupulosos conflictos

Antes de nada, y sin duda para mí, el título de este artículo es la definición de las guerras, a esto hay que sumarle que no debería nadie tener potestad de ordenar que vayan jóvenes a un campo de batalla si los que la organizan nunca han estado en primera línea. Los políticos y los generales están al mando desde lugares muy cómodos, pero los soldados que tienen una vida por delante sufren las consecuencias. Ningún acto póstumo los trae a la vida o consuela a sus familiares, se pierden vidas porque siempre hay intereses de por medio. El mundo está lleno de hambre y pocos hacen algo respecto a ese tema, el hambre no da petróleo ni territorios, ni riquezas naturales, solo son personas con pocos recursos muriendo todos los días. Además, es claro que el ser humano es el único que destruye su hábitat y también entre su misma especie. Es curioso que en medio de los conflictos que han transcurrido este año, los países aliados no se han metido hasta el momento a defender de manera abierta, China no se metió en lo de Venezuela, Rusia se mantiene al margen con Irán, pero viendo el lado positivo de esto es que si de alguna manera la no intervención sirve para que el conflicto no escale, perfecto. ¿Pero, qué tanto se debe permitir el abuso de una nación que crea estos escenarios? Se supone que la humanidad está más civilizada, pero los conflictos armados están a la orden del día, demostrar el poderío es lo que más importa y es una paradoja decir que por matar a un culpable no importa que mueran cientos de inocentes, es decir, un intercambio de vidas, una mala vale más que muchas buenas. Por esto es que la humanidad está corriendo grandes riesgos de ser los responsables de su propia extinción. En este tipo de crueles eventos, los más perjudicados son siempre los que no tienen el poder de dar las órdenes sino de recibirlas e ir a morir muchas veces por una bandera ajena a la propia. En definitiva, las guerras benefician a pocos y perjudican a muchos. Nunca estaré del lado de ningún bando, la vida no se quita de esa manera.