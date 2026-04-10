Imprudencia vial

Este lunes 6 y martes 7 de abril, al viajar de San Pedro Sula a Comayagua, me encontré con una realidad alarmante: la irresponsabilidad de muchos conductores en las principales carreteras del país. No se trata de un hecho aislado, sino de una conducta reiterada que parece haberse normalizado. En el trayecto, observé a un hombre de alrededor de 50 años conduciendo a exceso de velocidad, como si la carretera fuera un espacio sin reglas ni consecuencias.

A esta conducta se suma otra igual de preocupante: muchas unidades de transporte circulan en condiciones mecánicas deficientes, con poco o ningún mantenimiento, mientras sus conductores compiten entre sí como si estuvieran disputando una carrera. Esta combinación -imprudencia y descuido técnico- convierte cada viaje en un riesgo latente para pasajeros y terceros.

La ausencia casi total de presencia policial agrava aún más el problema. La falta de control y supervisión permite que estas prácticas continúen sin consecuencias inmediatas, reforzando una cultura de impunidad en las vías públicas.

Los datos reflejan esta crisis. En lo que va de 2026, se han registrado más de 20 muertes por accidentes viales solo en San Pedro Sula. A nivel nacional, en los primeros 37 días del año, ya se contabilizaban 174 fallecidos, y únicamente en enero se reportaron 28 víctimas en el departamento de Cortés. Estas cifras no son simples estadísticas: representan vidas perdidas y familias afectadas.

Más allá de los números, lo que preocupa es la normalización del riesgo. ¿En qué momento se volvió aceptable conducir sin responsabilidad? Urge un cambio de conciencia, acompañado de acciones firmes por parte de las autoridades. Porque mientras la imprudencia siga al volante, la tragedia seguirá siendo parte del camino.