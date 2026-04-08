En la era de la tecnología, que día con día avanza a un ritmo acelerado, la inteligencia humana se vuelve artificial, la batalla es entre la IA (Inteligencia Artificial) y la IHA (inteligencia humana artificial) pues debido a que ahora, para casi todo, estamos haciendo uso de la tecnología, ejercitando muy poco nuestro cerebro.

El mundo se ha vuelto tan dependiente de este modelo de IA, que también la educación se está viendo afectada, incluso, muchos trabajos están y serán reemplazados por la misma, ahora se ha vuelto fácil manejar con el GPS, incluso, algunos autos no necesitan que un humano los maneje.

Pero lo preocupante no debería de ser el gran avance de la IA sino el retroceso de la inteligencia humana que combinada con la tecnología, se vuelve cada día más artificial. Ahora las tesis se pueden hacer con la IA, el humano hace un mínimo esfuerzo, es decir, pensó muy poco para realizar esa actividad.

Muchos escritores también se han vuelto artificiales usando IA para escribir sus obras. ¿Qué pasaría si el mundo volviera a ser como antes? Se afirma que el coeficiente intelectual se reduce un 7% en cada generación que va naciendo ¿A qué creen que se deba eso? La humanidad ha evolucionado porque se ha ido desarrollando su pensamiento, pero al tener una IHA ahora está congelado y comienza a derretirse.

Además, nos estamos volviendo tan dependientes de estas herramientas que el día que falle la energía, el mundo quedaría atrapado en la Era de Piedra. No habría más transferencias bancarias, wifi, IA y, tal vez, recordaríamos nuestro origen de nuevo, tendríamos nuevamente grandes pensadores, estudiantes, intelectuales, los profesores no competirían más con una herramienta que busca información en toda la web, por ende, no toda esa información quiere decir que sea verdadera.

En conclusión, no estoy satanizando la tecnología, pero sí su uso, no podemos seguir en un mundo en el que cada día se piense menos, en donde hay que tener cuidado para no ofender a los que no piensan, un mundo en donde los que influyen son también los que no piensan, la inteligencia humana debe ser natural.