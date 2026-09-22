Hay recuerdos que se niegan a morir

Hay lugares y personas que uno no puede olvidar. No porque haya vivido con ellos, ni porque haya permanecido demasiado tiempo en aquellos lugares, sino porque, de alguna manera inexplicable, dejaron algo de sí en nosotros. La vida tiene esa extraña capacidad de convertir un instante en eternidad y una presencia pasajera en un recuerdo que sobrevive al tiempo. No siempre necesitamos años para conocer la importancia de alguien. A veces basta una conversación, una mirada, una palabra pronunciada en el momento preciso o una tarde cualquiera para que una persona quede instalada en algún rincón de nuestra memoria. Y quizá nunca sepamos exactamente por qué ocurrió. También existen lugares que no fueron nuestro hogar y, sin embargo, sentimos que alguna parte de nosotros todavía pertenece a ellos. Una calle, una casa, un parque, una montaña o simplemente un paisaje pueden convertirse en una especie de territorio interior. Aunque nunca volvamos, permanecen allí, intactos, en esa dimensión de la memoria donde el tiempo parece no tener autoridad.
Quizá la memoria no guarda aquello que vivimos durante más tiempo, sino aquello que nos transformó. Por eso algunas personas desaparecen de nuestra vida, pero no de nuestra historia. Se marchan físicamente, toman otros caminos, construyen otras vidas, y nosotros continuamos con la nuestra. Sin embargo, algo de ellos permanece. Desde la filosofía, podríamos pensar que nuestra existencia no está construida solamente por aquello que poseemos o por las personas que permanecen a nuestro lado. También somos aquello que alguna vez nos conmovió, aquello que nos hizo pensar, aquello que nos dolió y aquello que, sin saberlo, nos cambió. El tiempo tiene la capacidad de llevarse muchas cosas: rostros, voces, fotografías, costumbres y hasta certezas que alguna vez consideramos eternas. Pero hay huellas que se resisten a desaparecer. No porque permanezcan intactas, sino porque terminan formando parte de quienes somos.