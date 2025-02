Escritos de un hereje

1

Si bien es cierto las religiones a través de sus profetas nos han permitido conocer lo divino, lo espiritual, es decir a Dios, pero, ¿cuántas atrocidades ha cometido la religión?, sin olvidar también cómo han manipulado a sus seguidores y cómo han ocultado la verdad. Y es que hay en el mundo muchos que desprecian la religión y otros, siendo más drásticos, a Dios. Hay una gran diferencia entre alejarse de las religiones pero ser creyente y otra, muy distinta, negar la existencia de un Creador, y otros tantos que se creen dueños de la verdad absoluta. ¿A qué se puede atribuir el que muchos duden o no crean en las religiones? De esta respuesta, como de los muchos temas que he hablado no me voy a inventar el agua caliente, solamente hemos llegado a la conclusión que: si en el mundo hay más de 4,000 religiones, ¿por qué debo de creer que la suya es la correcta? o ¿por qué no cuestionaría la Biblia, si hay escritos más antiguos que los religiosos no aceptan?, ¿por qué debo aceptar o tomar literal todo lo que escribieron hombres que no conocieron a Jesús y que me relatan hechos de su vida desde su nacimiento hasta los doce años para que luego vuelva a aparecer hasta los treinta?, ¿por qué no cuestionar los libros que la iglesia aceptó y debo de ignorar los que no?, ¿por qué debo de aceptar lo que me dice un libro que ha sido traducido muchísimas veces? También puedo confundirme cuando los que escribieron parte de la Biblia opinan distinto de Dios, por ejemplo, Daniel lo ve vestido de blanco y en la forma de un anciano; Ezequiel, lo ve como un fuego. Mientras que el Génesis nos enseña que el hombre es amo del pecado y que hacer el bien depende de él, Pablo asegura que los hombres no tienen ninguna concupiscencia sin una gracia totalmente de Dios, sin mencionar que el Antiguo Testamento dice una cosa y ya con la llegada de Jesús con el Nuevo Testamento eso queda abolido, pero no deja de ser una contradicción, al final cada quien cree lo que quiere.