Democracia con intereses

En medio de esta guerra mediática y estando cada día más cerca de las elecciones, se difunden en los medios a nivel nacional tanto de un lado como de otro, cabe destacar que las opiniones de los medios están sesgadas, pues cada uno defiende sus intereses e ideales, generando así gran cantidad de noticias falsas que solo contribuyen a generar incertidumbre en el país. Cabe mencionar que para quienes tenemos memoria y quienes investigamos un poco, cuando los políticos se atacan, rápido nos damos cuenta de que son los mismos ataques del pasado, así como todos cada cuatro años prometen lo mismo; hablan que el jefe de las Fuerzas Armadas debe de ser imparcial, pero anteriormente el que ocupaba ese cargo tampoco lo era, recordemos que cada uno gobierna con su gente. Además, la bomba que causa y seguirá causando revuelo hasta el 30 de noviembre, porque al hondureño fácil se le olvida todo, los ya muy famosos audios, en donde los implicados dicen que fueron creados con inteligencia artificial y altos dirigentes del partido de gobierno salieron a crear acusaciones que es un delito grave, pero como ya se ha visto en otros casos, solo se arma el espectáculo en los medios, pues en la historia de nuestro país, a los políticos se les ha perdonado de casi todo y más cuando es año político, la magnitud de estos eventos se debe a la alta conectividad que existe ahora, pero siempre sigue pasando lo mismo, los acusadores hacen fuertes declaraciones y los acusados se defienden y argumentan tener su vida en riesgo. Desde el 2013 se vienen dando en el país procesos de elecciones muy dudosos, en este 2025 ¿por qué alarmarse? Finalmente, lo que no debemos de permitir los hondureños por ningún motivo es que el conflicto nos arrastre a derramar sangre entre un pueblo que, aunque unos son de color azul, otros rojos y otros rojo y negro, tenemos algo en común, somos la gran mayoría, los que venimos de cuna humilde, policía, militantes de partidos, maestros, médicos, abogados, panaderos, tortilleras, albañiles, etc. No pertenecemos a la clase adinerada, la democracia siempre la usan para sus intereses.