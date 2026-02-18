Ateísmo y religión

Para comenzar, el fin de este texto es hacer una analogía entre el pensamiento de aquellos que no creen en Dios y algunos libros de la Biblia, el cual es el libro que usan los que sí creen para argumentar su fe. Muchos que tiempo atrás fueron creyentes, al enfrentar un suceso trágico en su vida abandonaron su fe, pues su mente finita, como la de todos nosotros, no pudo entender el propósito de Dios con ese hecho.

Una madre que pierde a sus tres hijos ya grandes y con sus respectivas familias cada uno; un hombre que pierde a la hermana que tiene mejor forma de ser entre todos sus hermanos de una enfermedad que la hizo sufrir mucho, y más aún si estas personas trataban de ser buenos cristianos y visitaban la iglesia con frecuencia, ese sería el primer ejemplo.

Además, tenemos aquellos que tampoco entienden por qué si Dios es amor, el mundo está lleno de sufrimiento, o el Dios de la Biblia que mandó a matar a mujeres y niños y no solo a los culpables, un libro que menciona un ser perfecto, pero que luego se arrepiente de haber creado al hombre.

He escuchado a varios ateos también utilizar la Biblia como sustento para sus argumentos y hay creyentes que han aceptado que este libro está impregnado de machismo, si este fuera el caso ¿podría seguir siendo la palabra de Dios? o ¿es un libro que puede ser una guía, pero nada más? En el Génesis, por ejemplo, hay machismo, igual en el Éxodo, pues la mujer se ve como posesión.

El Deuteronomio habla también de la esclavitud, entonces, ¿Dios estaba a favor que hubiera esclavos? Muchos responden que, para ese tipo de temas, hay que ver el contexto en el que fue escrito este libro; que era así, en aquel tiempo, la cultura hebrea, ya esa respuesta se debe de analizar.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Finalmente, la Biblia nos habla en Mateo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza la montaña se moverá y cuando un creyente enferma le dicen, vaya, decile a tu Dios que te sane, ¿dónde está tu fe? Y entre creyentes religiosos aún no se ponen de acuerdo sobre su fe.