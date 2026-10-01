Apostolado

Cuando no se tiene vocación docente, pasa esto: Un inspector visitó una escuela primaria. En su recorrido, le llamó la atención que una maestra (o maestro, como usted quiera, da lo mismo el sexo) estaba escondida en su escritorio; los alumnos tenían un desorden, todo un caos. “Con permiso, soy el inspector. ¿Algún problema?”. “Estoy abrumada, señor, no sé qué hacer con estos chicos... No tengo láminas, no tengo libros, la Secretaría no me manda material didáctico, no tengo recursos electrónicos, no tengo nada nuevo que mostrarles ni qué decirles...”. El inspector vio un corcho en el escritorio, lo tomó y, con aplomo, se dirigió a los chicos: “¿Qué es esto?”. “Un corcho, señor”, gritaron los alumnos. “Bien, ¿de dónde sale el corcho?”. “De la botella, señor. Se lo pone una máquina...”. “Del alcornoque... de un árbol...”. “De la madera...”, respondían los niños. “¿Y qué se puede hacer con madera?”, continuaba el docente. “Sillas...”, “una mesa...”, “¡un barco!”. “Bien, tenemos un barco. ¿Quién lo dibuja?”. “¡Yo!”. “¿Quién hace un mapa en el pizarrón y coloca el puerto más cercano para nuestro barquito?”. “¡Yo!”. “¿A qué provincia pertenece? ¿Y cuál es el puerto más cercano? ¿Qué poeta nació allí? ¿Qué produce la región?”. Y comenzó una tarea de geografía, de historia, de música, economía, literatura, religión. La maestra/el maestro quedó impresionada(o). Al terminar la clase, le dijo conmovida(o): “Señor, nunca olvidaré lo que me enseñó hoy. Muchas gracias”. Pasó el tiempo. El inspector volvió a la escuela y buscó a la maestra/maestro. Estaba escondida(o) detrás de su escritorio; los alumnos, otra vez, en total desorden. “Señorita/caballero... ¿Qué pasó? ¿No se acuerda de mí?”. “Sí, señor. ¡Cómo olvidarme! Qué suerte que regresó. No encuentro el corcho. ¿Usted se lo llevó?”. Moraleja: Cuando el maestro no tiene vocación o alma de maestro, ¡nunca encontrará el corcho! Un buen docente es aquel que nos marca para toda la vida. Detrás de todo profesional exitoso hubo un docente memorable que lo motivó a desarrollar su potencial.