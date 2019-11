Cartas al editor

Según la tercera acepción por el diccionario de la RAE, un regionalismo es: vocablo o giro privativo de una región determinada. En otras palabras, son los términos que se utilizan en ciertas regiones y que tienden muchas veces a crear confusiones a las personas que no conocen ese significado, pero a pesar de todo eso, cada región de nuestro país tiene su forma peculiar para expresarse, y debido a esto desde mi punto de vista, contribuye con la diversidad de la lengua y nos regala un rasgo de identidad propia, esa que tanto nos hace falta.

En la zona oriente del país, Olancho, para ser más específico, utilizan la palabra chigüín para referirse a los niños, en la zona sur le llaman bicho, en la zona norte es muy popular güiro, en la capital de Honduras les decimos cipotes, pero todas significan lo mismo y todas son mencionadas en el mismo territorio. En La Esperanza hay una forma peculiar de nombrar al pataste, le llaman güisquil, ¡interesante, verdad! En Tegucigalpa son paletas, en La Ceiba pilones, en Olancho vasitos, en Tegus, charamuscas, en Tela, La Ceiba topogigios; en Tegucigalpa, es zacatera, burra de monte, en Tela es guamil, en Yoro a las personas con cachetes grandes les dicen cachipucos, a los garrobos les dicen jamos. Y así, hay una gran diversidad usada a nivel nacional, en donde las personas crean su forma propia de expresarse, y cada departamento o región le da un matiz diferente a la forma del habla del español que hablamos todos los hondureños. Como profesor de la materia, enseño a mis estudiantes los regionalismos como parte de los vicios del lenguaje, pero también hago énfasis en que contribuyen al acervo léxico de nuestra lengua, y que no es prudente corregir a las personas mayores de edad, ya que ellas, la mayoría, cuentan con niveles educativos bajos, pero eso no quiere decir que no sean sabias en otros diversos saberes, debemos entender que el campesino, o el albañil como le decimos al constructor, aunque diga haiga, sabe sembrar o el otro hacer una cosa, aunque nosotros digamos haya, todos somos piezas importantes y aportamos mucho a nuestra respectiva región y nación.