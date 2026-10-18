La extrema derecha francesa exige a Macron que pida perdón y que se vaya

París, Francia.-Jordan Bardella, presidente del partido francés de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), pidió este domingo al jefe del Estado, Emmanuel Macron, que pida perdón y que deje el cargo, al considerar que no sabe responder adecuadamente a la situación del país en el contexto de las protestas.

Bardella, que realizaba una visita a una comisaría de París para mostrar su apoyo a las fuerzas del orden tras la jornada de protestas sociales masivas del sábado, que degeneraron en muchas ciudades en violencia, denunció ante los medios que "el dispositivo policial estuvo infradimensionado".

El lugarteniente de la líder de ultraderecha y candidata a las elecciones presidenciales de la próxima primavera, Marine Le Pen, que es actualmente favorita en las encuestas con una amplia ventaja, dijo que su partido representa "la Francia del orden", que es lo que priorizarán si llegan al poder.