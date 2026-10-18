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La extrema derecha francesa exige a Macron que pida perdón y que se vaya

"La prioridad política absoluta debe ser restablecer el orden. El orden ya no existe actualmente en Francia", señalaron

  • Actualizado: 18 de octubre de 2026 a las 10:19
La extrema derecha francesa exige a Macron que pida perdón y que se vaya

Francia vive momentos de alta tensión por las constantes y violentas protestas contra el gobierno de Macron.

 Pamela Pino

París, Francia.-Jordan Bardella, presidente del partido francés de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), pidió este domingo al jefe del Estado, Emmanuel Macron, que pida perdón y que deje el cargo, al considerar que no sabe responder adecuadamente a la situación del país en el contexto de las protestas.

Bardella, que realizaba una visita a una comisaría de París para mostrar su apoyo a las fuerzas del orden tras la jornada de protestas sociales masivas del sábado, que degeneraron en muchas ciudades en violencia, denunció ante los medios que "el dispositivo policial estuvo infradimensionado".

El lugarteniente de la líder de ultraderecha y candidata a las elecciones presidenciales de la próxima primavera, Marine Le Pen, que es actualmente favorita en las encuestas con una amplia ventaja, dijo que su partido representa "la Francia del orden", que es lo que priorizarán si llegan al poder.

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"La prioridad política absoluta debe ser restablecer el orden. El orden ya no existe actualmente en Francia", señaló.

Preguntado sobre lo que espera de Macron, que esta noche pronunciará un discurso a los franceses en televisión a las 20:00 horas (18:00 GMT), su respuesta fue "que pida perdón y que se vaya".

Insistió en que de cara a los próximos comicios "hay que despertarse y hacer la buena elección política".

Bardella cargó duramente contra La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, a la que reprochó que quiere "la guerra civil".

Las declaraciones del presidente del RN llegaron apenas dos horas antes de que se haga pública a las 18:00 (16:00) una intervención de Le Pen.

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Redacción web
Agencia EFE

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