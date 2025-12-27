Tradiciones del mundo ingresan a la lista de patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO

Por Lynsey Chutel/ The New York Times

LONDRES — Sentarse a disfrutar de una comida casera en Italia ya no es solo un evento culinario. Es una celebración del patrimonio cultural internacional. También lo es cantar a la tirolesa, darse un chapuzón en una alberca islandesa y maquillarse los ojos con kohl.

Estos se añadieron a la lista de “patrimonio cultural inmaterial” de la UNESCO este mes. Estar en la lista puede atraer turismo a los países. Las naciones claman por ser incluidas. Este año, 77 países solicitaron su inclusión.

Pero algunos ven figurar en la lista de patrimonio como un cáliz envenenado, o “unescocidio”, un término acuñado por el periodista italiano Marco D’Eramo, quien lamentó las hordas de turistas que pueden conllevar ese reconocimiento.

Aun así, Ernesto Ottone, subdirector de la UNESCO, afirmó que el reconocimiento es una forma “mágica” de diplomacia.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Cada año desde el 2003, cuando se creó la lista, la agencia de las Naciones Unidas para la cultura y la educación ha ampliado el número de tradiciones que se consideran dignas de preservar. La lista incluye comida, baile, patrones de tejido y tradiciones nupciales.

La lista se ha convertido en una de las convenciones más populares de las Naciones Unidas, con 185 países adheriéndose hasta la fecha.

Un comité de 24 personas de los Estados miembros de la UNESCO evalúa las candidaturas. El panel busca la igualdad de género y la prueba de que las nominaciones cuentan con el apoyo de la comunidad, así como la sostenibilidad ambiental.

Más de 60 artículos nuevos fueron seleccionados este año, incluyendo papel japonés hecho a mano; Deepavali, el fascinante festival de luces originario de la India; y kohl.

La mayoría de las nominaciones de este año reconocía prácticas culturales que unen a las comunidades.

En Islandia, donde hay una alberca climatizada en cada pueblo, las piscinas se han convertido en un punto de encuentro social, decía la propuesta ganadora del País.

Muchas prácticas culturales también trascienden fronteras, con propuestas que unen a países que de otro modo podrían estar en conflicto. Yibuti nominó por primera vez la procesión nupcial zaffa para su reconocimiento por la UNESCO en el 2019. Desde entonces, Comoras, Irak, Jordania, Mauritania y los Emiratos Árabes Unidos han firmado una petición conjunta para apoyar la nominación.

Este año, obtuvo el reconocimiento.

La lista anual puede generar prestigio y dólares del turismo. Los guías conducen a los turistas a las maravillas reconocidas por la UNESCO. También hay artículos para vender y coleccionar.

En Francia, estampillas postales rasca y huele rinden homenaje al baguette francés, que entró a la lista de la UNESCO en el 2022.

© 2025 The New York Times Company