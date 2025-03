Inseguridad en Siria: secuestros aumentan y ciudadanos exigen protección

Por: Raja Abdulrahim/ The New York Times

La primera demanda de rescate llegó en un mensaje de texto al teléfono de Sami al-Izoo 10 días después de que presenció el secuestro de su hermano, quien fue obligado a subir a una camioneta por seis hombres enmascarados.

Fue seguido por un video en el que dijo que su hermano, Abdulrazaq al-Izoo, de 60 años, aparecía con las manos atadas y una bolsa negra en la cabeza, gritando mientras era golpeado con un palo. Los videos y las amenazas han seguido llegando al teléfono de Al-Izoo mientras batalla para reunir los 400 mil dólares que exigen los secuestradores.

Al-Izoo no es rico y dijo que no sabe por qué su hermano fue víctima. Vendió un par de autos y está tratando de vender sus tierras, pero duda que sea suficiente. “Si vendo todo lo que tengo, no alcanzaré esa cantidad”, dijo desde su casa en Talbiseh, un suburbio de la ciudad de Homs, en el centro de Siria.

Este caso es parte de una oleada de secuestros en Siria desde que tomó el poder la coalición rebelde que depuso al Presidente Bashar al-Assad en diciembre. Una de sus primeras medidas fue destituir a todos los agentes de policía y seguridad.

Las fuerzas de seguridad eran instrumentos del régimen opresivo de Al-Assad, pero algunos sirios han criticado la decisión de disolverlas. Aunque el nuevo Gobierno ha reemplazado a algunos de los funcionarios, esta fuerza no puede cubrir todo el país.

Las tensiones sectarias, la delincuencia oportunista y el deseo de venganza convergen en medio de un vacío de seguridad que ha dejado a muchos sirios con temor a salir de noche. Hubo secuestros en los más de 13 años de guerra civil, pero la situación pone a prueba la capacidad del Gobierno para mantener la estabilidad en Siria. El riesgo de agitación quedó de manifiesto recientemente cuando estallaron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad gubernamentales y hombres armados leales al régimen de Assad en la región costera de Siria, dejando veintenas de muertos.