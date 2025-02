Guerra en Gaza: el tormento de buscar a los desaparecidos

Por: Erika Solomon, Aaron Boxerman y Rawan Sheikh Ahmad/ The New York Times

Después de 15 meses de guerra, Hani al-Dibs, un maestro, pensó que su mayor deseo era que el bombardeo de Gaza llegara a su fin. Pero el tan esperado alto al fuego sólo ha traído amargura y tormento.

Al-Dibs es uno de los innumerables habitantes de Gaza cargados con un deber agonizante: tratar de recuperar los restos de sus seres queridos atrapados bajo las franjas de escombros dejadas por la guerra de Israel contra Hamas.

Algunas familias han regresado a casa para encontrar cadáveres tan putrefactos que no pueden distinguirlos. Otros ni siquiera pueden entrar entre los escombros para excavar, tan fuerte es el hedor a descomposición humana. Y algunos han buscado y buscado, sin encontrar nada.

Mientras se preparaban para regresar a Jabaliya, su pueblo natal en el norte de Gaza, los dos hijos sobrevivientes de Al-Dibs seguían preguntándole si su madre y sus hermanos pequeños podrían haber sobrevivido a la explosión que había atrapado sus cuerpos durante tres meses bajo los escombros de su hogar.

“Preguntaban: ¿Y si aún estuvieran durmiendo después de la explosión y salieran más tarde? ¿Y si más tarde los israelíes los oyeron gritar y los sacaron?”, dijo. “Sus preguntas me atormentan”.

Las autoridades de salud de Gaza han contabilizado casi 48 mil muertos, sin distinguir entre civiles y combatientes.

Más allá de eso hay un número incalculable de víctimas: aquellos cuyos cuerpos aún no han sido encontrados. Las familias han reportado a 9 mil personas desaparecidas que se presume están muertas debajo de los escombros. La mayoría aún no ha sido desenterrada de las ruinas de Gaza, dijeron funcionarios de salud. Varios miles de ellos no se cuentan entre los muertos, mientras las autoridades investigan.