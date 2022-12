Usuarios de Twitter votan para que Musk deje de dirigir la plataforma

Musk, quien también es el jefe del fabricante de automóviles Tesla y de la empresa de cohetes SpaceX, no reaccionó de inmediato.

En intercambios con usuarios después de publicar su última encuesta, Musk afirmó que no tenía un sucesor en mente y renovó sus advertencias de que la plataforma podría estar en camino a la bancarrota.

El domingo, Twitter anunció que los usuarios de la plataforma ya no podrían incluir en sus publicaciones enlaces a otras redes sociales, como Facebook o Instagram. De hacerlo, estarían sujetos a sanciones.

Musk también restableció la cuenta de Donald Trump, aunque el expresidente de Estados Unidos indicó que no tenía interés en la plataforma, y dijo que Twitter ya no se esforzaría en combatir la desinformación sobre el covid-19.

Empleados de CNN, The New York Times y The Washington Post estuvieron entre los afectados en una medida que generó fuertes críticas, incluso de la Unión Europea y las Naciones Unidas.

El fin de semana, la cuenta de Twitter de la periodista Taylor Lorenz, que cubre el sector tecnológico para el Washington Post, fue a su vez suspendida durante varias horas. Fue restaurada el domingo, pero la cuenta @elonjet seguía suspendida este lunes.