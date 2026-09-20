La ultraderecha gana las elecciones en el noreste alemán y la CDU se hunde, según sondeos

Berlín, Alemani.-El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) ganó este domingo las elecciones del estado federado nororiental de Mecklemburgo-Antepomerania al conseguir entre un 37,3 % y un 37,9 %, según las primeras proyecciones, que muestran una caída de la Unión Cristianodemócrata (CDU), formación del canciller alemán, Friedrich Merz, que se hunde a entre el 5,3 % y el 5,2 %.

En Mecklemburgo-Antepomerania, AfD se impuso en un bastión del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), que se quedó entre un 35,5 % y un 36 %, según las proyecciones de los institutos infratest dimap y Forschungsgruppe Wahlen, elaboradas a partir de primeros resultados del recuento.

AfD y SPD, protagonistas de una apretada campaña, quedaron por delante de La Izquierda, que obtuvo entre un 7,5 % y un 6,5 %, y de Los Verdes (entre 5,5 % y 5,4 %).

Por su parte, la populista de izquierda Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) habría conseguido entre un 4,8 % y 5 %, por lo que aún podría quedarse fuera del Parlamento regional.

De quedarse fuera, el SPD, La Izquierda y Los Verdes podrían formar una mayoría de gobierno.

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Si entrara BSW, ese trío se quedaría a un escaño de la mayoría.

La socialdemócrata Manuela Schwesig, presidenta regional y candidata a su reelección como líder de este estado federado donde viven un millón y medio de personas, reconoció que la victoria era de AfD, aunque apuntó que ella podría seguir en el poder en una región dirigida por el SPD desde 1998.

"Parece que AfD es la primera fuerza", afirmó Schwesig.

Sin embargo, recordó que "AfD no ha logrado su objetivo, no tiene ni la mayoría absoluta, ni puede presentar un gobierno".

Pese al triunfo de AfD, el SPD tiene opciones de mantenerse en el poder dada la falta de voluntad del resto de partidos a formar una coalición con los ultraderechistas.

Sin embargo, Leif-Erik Holm, candidato a presidente regional de AfD, reivindicó el "encargo de formar gobierno".

"La gente quiere un cambio", dijo Holm, quien afirmó que, de cara a dialogar para formar gobierno, la fuerza va "a invitar a todos los partidos".

Su victoria, resultado de una inyección de votantes que ha doblado el resultado de AfD en Mecklemburgo-Antepomerania frente a la anterior cita con las urnas en 2021, es el tercer triunfo de AfD en unas elecciones regionales desde que nació el partido en 2013.