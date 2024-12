Trump: EE.UU. está subsidiando México y Canadá con actual política comercial

En una entrevista con el programa “ Meet the Press ”, de NBC News , Trump aseguró que EE.UU. está subsidiando a México y Canadá y que su propuesta de aumentar los aranceles a los dos principales socios comerciales de Estados Unidos “nos va a hacer ricos”. “Soy un gran creyente en los aranceles. Creo que son hermosos”, apuntó.

Nueva York, Estados Unidos.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista emitida este domingo que su país está subisdiando a México y Canadá con la política comercial actual y aseguró que el aumento de los aranceles “de manera apropiada” mejorará la economía, pero no puede garantizar que no tendrá un impacto en las familias estadounidenses.

“Estamos subsidiando México y Canadá y otros muchos países en todo el mundo. Lo único que quiero es tener un terreno nivelado y justo, rápidamente”, indicó en la entrevista, la primera con una televisión desde las elecciones del 5 de noviembre, en las que se impuso a la demócrata y vicepresidenta Kamala Harris.

Trump matizó que cree que los aranceles “deben usarse de manera apropiado. No digo utilizarlas como un loco”.

A la pregunta de si puede garantizar que el aumento de los gravámenes de entrada a las importaciones no tendrán un impacto en los precios y en los consumidores estadounidense el presidente electo aseguró que no quiere garantizar nada.

“No puedo garantizar nada. No puedo garantizar el mañana. Pero lo que puedo decir es que si miras a mi economía antes del covid (los tres primeros años de su primer mandato), teníamos la mejor economía de la historia de nuestro país. Y teníamos muchos aranceles con diferentes países, pero en particular con China. Nos llevamos cientos de miles de millones de dólares y no teníamos inflación”, aseguró Trump.