Su respuesta fue rápida: “quizá así es”, explicó. Sin embargo, las condiciones climáticas hicieron que su preocupación se activara de inmediato.

Los pocos minutos que vio el helicóptero con la misma dinámica de subir y bajar fueron eternos, “pero yo digo que ese muchacho (piloto) luchó para no caer en este cantón, porque si hubiera caído en una casa, yo creo que eso ha de haber pasado, venía demasiado bajo, él se buscaba levantar, pero no levantaba, mejor bajaba más”, afirmó.

Mientras tanto, Mario Hernández Castro, otro vecino del lugar, confirmó que la nave sobrevolaba a baja altura y lento. “A mí me extrañó porque esta no es ruta de aviones” explicó.

“Yo lo vi y salí corriendo con la lámpara y les hice señas para que se levantara, venía muy bajito, pero no me entendieron”, narró. “A mí me dio lástima, en ese momento, sabía que se iban a perder vidas, pero no podría hacer nada”, aseveró.