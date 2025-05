Joseth Sanders: la historia de un hondureño que encontró en TikTok su gran escenario

Tegucigalpa, Honduras.-Aunque no lo parezca, Joseth Sanders, es un joven hondureño que asegura ser muy tímido ante las cámaras, sin embargo, cuando entra en papel y comienza a grabar su contenido, deja atrás el miedo y se convierte en otra persona... bueno, personas. Pocos lo conocen como por su nombre, pero seguramente todos han escuchado de "Teckisha" o "la poco pelo", el personaje que genera millones de risas en Honduras y Estados Unidos, junto a "Noelia" y "Camilo" en TikTok. Estos personajes fueron creados e interpretados por el mismo Joseth, quien, además, interpretó a cada uno de los demás papeles de la llamada "telenovela de TikTok", que todos esperaban cada semana.

Gracias a estos personajes, Joseth, originario de Puerto Castilla, Colón, en la zona norte de Honduras, fue creciendo en las redes sociales y poco a poco pasó de miles de reproducciones a 36 millones, y de unos cuantos seguidores a casi 3 millones, números que para él son sumamente impresionantes. El catracho dejó su tierra natal en 2021 porque quiere salir adelante y llegar hasta el paseo de la fama en Hollywood, porque sus sueños, dice, son muy, muy grandes. "Yo me sentía como estancado, yo soy una persona bien incómoda, soy muy, muy, muy, incómodo. En 2020, yo no me veía en Honduras, yo no sé, pero me visualizaba en otro país, no sabía dónde, porque lo que yo tengo que mostrar a la gente es algo grande, que en Honduras no miraba avance", contó a EL HERALDO sobre los motivos que lo llevaron a emigrar a Estados Unidos. El hondureño mencionó que en el país pensaba mucho en hacer sus personajes, pues podría ser juzgado al ser visto con una peluca o con una falda. "En Honduras jamás lo hubiera hecho". "Quise salir adelante, mis sueños no son pequeños, y sé que en otro país lo voy a lograr, va a costar, pero paso a paso lo voy a lograr", dijo entusiasmado.

Primeros pasos en Estados Unidos

Al llegar a Estados Unidos en 2021, el joven catracho comenzó a trabajar en hoteles como 'housekeeping' (servicio de limpieza y mantenimiento de habitaciones), labor que realizaba con cariño, pues se graduó de Hotelería y Turismo cuando estaba en Honduras. Joseth siguió laborando, pero comenzó a crear contenido que gustaba mucho a las personas y poco a poco se fue viralizando.

"Yo decía, pero ¿en qué momento? ¿Por qué a la gente le gusta tanto esto? O sea, yo me sentía... no me agrandaba ni nada de eso, siempre con los pies en la tierra", aseguró. Sin embargo, Joseth menciona que gran parte de su asombro era que pese a su color de piel, las personas seguían interactuando con él. "Por el color de piel de uno, pues, que muchas veces uno no sube mucho, no hay mucha interacción con uno. Pero yo creo que también puede ser la energía, lo que uno transmite y todo eso, entonces desde ahí yo dije yo, no, no es mi color de piel, es lo que yo transmito, es cómo la gente me mira, no soy una mala persona, y yo... la gente va a recibir lo que yo estoy transmitiendo", expresó.

Creación de los personajes

"Teckisha", "Noelia", "Camilo", "América", "Ashanti", "Oliver", "Natalia", "Samy", entre otros, son los personajes que Joseth ha podido crear durante los meses que duró la serie, que -cabe decir- él mismo escribe, graba, produce y publica en todas sus plataformas. Sobre cómo ha logrado hacer cada uno de estos papeles, el hondureño asegura que cada vez que se sienta a reflexionar sobre eso se asombra, pues no tiene idea cómo su cerebro ha logrado hacer todo eso.