Durante visita conyugal, reo mató a su pareja en Colombia

Según el reporte oficial, la víctima llegó a la cárcel a las 8:14 AM y fue hasta pasadas las 11:35 AM que las autoridades se percataron de la situación. Una vez en donde la fémina se encontraba con su victimario, ella fue trasladada hacia el área de sanidad de la prisión, en donde fue declarada muerta al no contar con signos vitales.

Versiones preliminares señalan que Yisella Pérez Gaspar murió producto de una asfixia mecánica, hipótesis que la Policía Judicial del país sudamericano quiere confirmar para así iniciar un nuevo proceso en contra del recluso.

Miembros de la Fiscalía colombiana han iniciado diligencias para adelantar este proceso para hacer que el hechor pague por lo sucedido.

El crimen ocurrido dentro de la cárcel ha despertado un sentimiento de indignación entre familiares de la víctima y ciudadanos de Palmira, quienes hacen un llamado para que se aplique todo el peso de la ley contra el sujeto responsable del homicidio.

Asimismo, en Colombia se ha hecho un llamado a mejorar las medidas de seguridad para los visitantes en las cárceles, denunciando que esta no es la primera vez que se presentan este tipo de agresiones en un centro de reclusión.