¿Qué oportunidades laborales tienen los hondureños en EEUU tras la cancelación del TPS?

El programa de visas H-2A sería uno de los más atractivos para los hondureños, ya que el gobierno estadounidense estaría expandiendo el número de vacantes para atender la crisis de mano de obra generada por la política antimigratoria. Por décadas, Estados Unidos se ha posicionado como el principal receptor de migrantes en Norte y Centroamérica, siendo uno de los mercados más atractivos para los latinos gracias a las oportunidades disponibles, y a ese concepto de libertad que muchos países de la región no han experimentado en su historia reciente. Sin embargo, en los últimos años, el gigante norteamericano ha comenzado a cerrar sus puertas, no solo ideológica sino también físicamente, creando trabas para los migrantes y eliminando beneficios que permitieron que millones de personas alcanzaran una calidad de vida superior a la de generaciones anteriores. El Estatus de Protección Temporal (TPS) sería el caso más representativo de este fenómeno.

Migración hondureña y el TPS

Aunque a inicios de año se “extendieron” de forma automática los permisos de trabajo otorgados a ciudadanos protegidos bajo el paraguas del TPS, tan solo unas semanas después el gobierno estadounidense confirmó que se cancelaría dicho estatus de protección, generando incertidumbre entre los hondureños que residen desde hace años en el país. Si bien no se han producido deportaciones masivas de hondureños, y a día de hoy no se sabe con certeza de qué forma procederá el gobierno estadounidense con respecto a nuestros migrantes, el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez, afirma que se trata de una situación delicada. Se estima que al menos 72.000 hondureños cuentan con dicho estatus de protección, una cifra que refleja la complejidad de la economía hondureña durante las últimas décadas, y la magnitud del número de profesionales que actualmente viven en la incertidumbre en el país norteamericano.

Oportunidades en la actualidad

A pesar de la política antiinmigrante del gobierno estadounidense actual, la realidad es que su economía estaría experimentando una fuerte escasez de mano de obra en sectores esenciales. Por eso, en las últimas semanas se han visto acciones por parte del gobierno para facilitar que los migrantes puedan trabajar legal en Estados Unidos a través de diversos programas e iniciativas. Un ejemplo de esto es el programa de visas H-2A, que tendría como meta incrementar el número de visados de 400.000 profesionales a 500.000 en el corto y mediano plazo. Esta visa tiene un enfoque especial en el sector agricultor, con la misión principal de brindar legalidad a aquellos ciudadanos que trabajan para "alimentar" al pueblo estadounidense. Para trabajar en Estados Unidos mediante este programa, los hondureños deben tener una oferta de una empresa estadounidense, contar con las capacidades físicas para realizar trabajo de agricultura y poseer la documentación necesaria para "probar" que volverán a Honduras una vez culmine con el trabajo asignado. De igual modo, el gobierno estadounidense también tiene el programa de visas EB3, con el que los profesionales hondureños pueden ocupar puestos de trabajo en mercados denominados de “alta demanda”. Estos pueden ir desde la construcción y mano de obra industrial, hasta atención para personas con necesidades especiales.

Trabajo remoto desde Honduras

Aunque menos atractivos para quienes desean salir de Honduras, la realidad es que la contratación de personal extranjero sigue siendo una estrategia popular entre las empresas estadounidenses, ya que pueden conseguir mano de obra “más económica” y no se ven obligadas a brindar beneficios adicionales como seguro médico y bonos. Si bien no existen estadísticas públicas sobre cuántos hondureños ganan en dólares trabajando con empresas extranjeras, se estima que la cifra está creciendo anualmente gracias al posicionamiento de herramientas de promoción profesional en línea como LinkedIn y plataformas de teletrabajo como Upwork, Workana y Fiverr. Esta se ha convertido en una de las alternativas de trabajo más demandadas por profesionales en toda la región, especialmente en aquellos países con economías frágiles (como Argentina o Venezuela), ya que permite acceder a un estilo de vida que estaría por encima al de aquellas personas que trabajan con empresas locales.

Apoyo gubernamental y apuesta local

Entendiendo la gravedad de la situación, el gobierno hondureño afirma haber realizado distintos encuentros con homólogos estadounidenses para encontrar soluciones al "dilema" del TPS, buscando alternativas para que los ciudadanos no pierdan sus derechos, especialmente aquellos que ya tienen varias décadas haciendo una vida en Estados Unidos. Las autoridades hondureñas afirman que muchos de estos profesionales no solo se desempeñan en áreas básicas cubiertas por las visas de trabajo, sino también en mercados como las finanzas, el comercio e incluso el turismo, siendo parte importante del engranaje empresarial estadounidense. Por su parte, las autoridades hondureñas afirman que su principal objetivo es lograr un desarrollo dinámico de la economía nacional para disminuir la necesidad de emigrar. Sin embargo, aunque el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima un crecimiento de 3,5% para el 2026 y 3,7% para el 2027, los economistas prevén que este desarrollo no sea inmediatamente evidente para la mayor parte de la población.

Oportunidades laborales fuera de Estados Unidos