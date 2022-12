Perú declara persona “non grata” y expulsa a embajador de México

“Tales expresiones constituyen una injerencia en los asuntos internos del país y por ende son violatorias del principio de no intervención”, agregó Gervasi

LA LIMA, PERÚ.- El gobierno de Perú declaró “persona non grata” al embajador de México , Pablo Monroy, tras tensiones bilaterales por la destitución del expresidente Pedro Castillo , informó este miércoles -21 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La cancillería mexicana “ha decidido no romper relaciones, entre otras cosas porque necesitamos mantener nuestra embajada para dar protección a los mexicanos que radican, que trabajan, que viven en Perú”, dijo López Obrador en su conferencia matutina.

“Nosotros no vamos a expulsar a nadie, no lo hemos hecho y no se va a hacer”, añadió el mandatario.

López Obrador ha sido uno de los más firmes defensores de Castillo, quien intentó dar un golpe de Estado el 7 de diciembre y fue destituido por el Congreso.

El presidente mexicano volvió a defender a Castillo este miércoles, al sostener que fue elegido por los peruanos y acusó al gobierno de ese país de reprimir a los manifestantes.

“Sabemos distinguir muy bien entre lo que es el pueblo de Perú, que es un pueblo hermano, y la actitud de la llamada clase política, de los grupos de poder económico y político que son los que han mantenido esta crisis en ese país, por sus ambiciones personales por sus intereses económicos”, afirmó López Obrador.