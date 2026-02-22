El papa pide a fieles apagar un poco el teléfono y dedicar tiempo a los necesitados

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV instó este domingo a los fieles a que en el tiempo de Cuaresma, el periodo que precede a la Semana Santa, den espacio al silencio y apaguen un poco la televisión y el teléfono y dediquen tiempo a los ancianos y más necesitados. León XIV aseguró durante el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro que estos actos de penitencia "lejos de empobrecer nuestra humanidad, la enriquecen, purificándola y fortaleciéndola en su camino hacia un horizonte". Por ello, instó a los católicos a que "junto con la oración y las obras de misericordia" den "espacio al silencio, apaguemos un poco los televisores, la radio y los teléfonos móviles".

Asimismo, pidió: "Escuchémonos unos a otros, en las familias, en los lugares de trabajo y en las comunidades. Dediquemos tiempo a los que están solos, especialmente a los ancianos, a los pobres y a los enfermos". También indicó a los católicos que renuncien a lo superfluo y compartan "lo que ahorramos con quienes carecen de lo necesario".

El papa empieza sus ejercicios espirituales

Desde esta tarde hasta el próximo viernes 27 de febrero, el papa comenzará la semana de ejercicios espirituales con toda la Curia Romana y se suspenden todos los compromisos públicos, incluida la audiencia del miércoles.