Panamá incauta 1,148 paquetes de presunta droga en el litoral pacífico

Ciudad de Panamá, Panamá.-El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá incautó 1.148 paquetes de presunta droga, capturó a tres personas y decomisó una embarcación durante una operación desarrollada al sur de la isla Jicarón, en el litoral del Pacífico, en la provincia de Veraguas, informó este sábado la institución.

Tanto los aprehendidos como la embarcación y el cargamento quedaron a disposición de las autoridades judiciales para los trámites correspondientes.

La operación se llevó a cabo en coordinación con la Fiscalía de Drogas, como parte de las acciones de seguridad del Plan Firmeza y la operación Escudo Protector.