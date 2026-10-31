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Panamá incauta 1,148 paquetes de presunta droga en el litoral pacífico

Tanto los aprehendidos como la embarcación y el cargamento quedaron a disposición de las autoridades judiciales para los trámites correspondientes

  • Actualizado: 31 de octubre de 2026 a las 14:36
Panamá incauta 1,148 paquetes de presunta droga en el litoral pacífico

Tres personas fueron capturadas en la operación.

 Foto: Cortesía @aeronavalpanama

Ciudad de Panamá, Panamá.-El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá incautó 1.148 paquetes de presunta droga, capturó a tres personas y decomisó una embarcación durante una operación desarrollada al sur de la isla Jicarón, en el litoral del Pacífico, en la provincia de Veraguas, informó este sábado la institución.

Tanto los aprehendidos como la embarcación y el cargamento quedaron a disposición de las autoridades judiciales para los trámites correspondientes.

La operación se llevó a cabo en coordinación con la Fiscalía de Drogas, como parte de las acciones de seguridad del Plan Firmeza y la operación Escudo Protector.

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Las autoridades no precisaron el tipo ni el peso de la droga incautada, aunque en Panamá los paquetes decomisados suelen pesar aproximadamente un kilogramo cada uno y la sustancia más habitual es la cocaína.

Panamá cerró 2025 con la incautación de más de 100 toneladas de sustancias ilícitas, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar los operativos en todo el territorio.

Por su posición geográfica e infraestructura logística, el país centroamericano sigue siendo un punto estratégico para las rutas del narcotráfico internacional, lo que obliga a mantener una vigilancia constante.

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Redacción web
Agencia EFE

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