Ocho muertos y varios heridos tras caer un autobús desde un puente en Argentina

En el lugar trabajan 150 policías, bomberos y personal médico del Ministerio de Salud, coordinando atención y traslado de heridos a hospitales de Misiones

  • 26 de octubre de 2025 a las 09:42
El bus había partido desde Oberá hacia la localidad de Dos de Mayo y su destino final era la ciudad de Puerto Iguazú, en Misiones.

 Foto: Redes sociales

Buenos Aires, Argentina.- Ocho personas fallecieron y casi una treintena resultó herida en la madrugada de este domingo cuando el autobús en el que viajaban cayó desde un puente a un arroyo en la provincia argentina de Misiones, en el noreste del país.

El grave accidente ocurrió cerca de las 4:30 hora local (7:30 GMT), cuando un autobús de dos pisos de la empresa Sol del Norte chocó de frente con un automóvil Ford Focus en la ruta nacional 14, entre las localidades de Oberá y Campo Viera.

El autobús, en el que viajaban unas cincuenta personas, cayó sobre el arroyo Yazá, en momentos en que en ese sitio se registraba una densa niebla que reducía considerablemente la visibilidad sobre la calzada.

La Policía de Misiones, que en un principio reportó dos muertos, informó en un segundo parte sobre el accidente que los fallecidos son ocho y que 29 personas resultaron heridas.

"El siniestro vial ocurrido esta madrugada en el kilómetro 892 de la ruta nacional 14 dejó un saldo, hasta el momento, de ocho personas fallecidas, seis hombres y dos mujeres, y 29 heridos de distintas consideraciones", precisó la Policía provincial.

En el lugar trabajan 150 efectivos policiales, bomberos y equipos médicos del Ministerio de Salud Pública de Misiones, quienes coordinan la atención y el traslado de los heridos a los hospitales de Oberá, Campo Viera y Posadas.

Los rescatistas de la Policía informaron que todos los heridos del piso superior del bus fueron evacuados, mientras continúan las labores en el nivel inferior, donde aún permanecen personas atrapadas.

La Policía indicó que la empresa del ómnibus no contaba con la lista de pasajeros, por lo que la fuerza de seguridad provincial "trabaja en la identificación de las víctimas y lesionados, en coordinación con los centros de salud y las dependencias intervinientes".

El bus había partido desde Oberá hacia la localidad de Dos de Mayo y su destino final era la ciudad de Puerto Iguazú, en Misiones.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

