Un niño británico de 15 años confiesa haber matado a otro en "asesinato aleatorio"

Londres, Inglaterra.-Un niño británico de 15 años confesó este jueves ante un tribunal haber matado sin motivo concreto y de forma aleatoria a otro de 12 el pasado año en un parque de Birmingham (centro de Inglaterra).

En el momento de los hechos, el 21 de enero de 2025, el autor del asesinato -cuya identidad se mantiene bajo secreto por ser menor de edad- tenía 14 años.

Hoy se celebró una vista en un tribunal de Birmingham, donde el muchacho confesó los hechos, además de admitir ser el autor de dos ataques previos a otras dos personas -que resultaron heridas- y de tener en su poder un objeto punzante el día del asesinato del otro niño, llamado Leo Ross.

Leo Ross regresaba a su casa después de su jornada escolar cuando fue atacado por el otro niño sin que ni siquiera se conociesen, lo que fue considerado por la policía como "un apuñalamiento al azar y sin mediar provocación".