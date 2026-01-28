  1. Inicio
Hallan accidentado el avión desaparecido en Colombia con sus 15 pasajeros muertos

La aeronave fue hallada por campesinos de la vereda (aldea) de Curasica, en el municipio de Playa de Belén

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 16:19
La aeronave fue encontrada totalmente destruida.

 Foto: Captura de video

Bogotá, Colombia.-El avión de la compañía colombiana Satena que desapareció este miércoles en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela) fue hallado accidentado con sus 15 pasajeros desaparecidos, confirmaron las autoridades.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero, confirmó a Noticias Caracol que la aeronave fue hallada por campesinos de la vereda (aldea) de Curasica, en el municipio de Playa de Belén, que les informaron a las autoridades que no encontraron a ninguna persona viva.

En desarrollo...

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

