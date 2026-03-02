Mujer y nieta de 14 meses de Alí Jameneí murieron en ataques de Israel y Estados Unidos

Teherán, Irán.- Mansureh Joyasteh Bagerzadeh, la mujer del fallecido líder supremo iraní, Alí Jameneí, y una de sus nietas, de 14 meses, también murieron en los ataques, según confirmaron este lunes medios iraníes.

La esposa de Jameneí, de 79 años, falleció debido a las heridas causadas durante los ataques de Estados Unidos e Israel del sábado, según informó el canal oficial iraní Press TV, que también anunció la muerte de Zahra Mohammadi Golpayegani.

La agencia de noticias FAR, afín a la Guardia Revolucionaria, informó el domingo de que una de las hijas, el yerno y el nieto de Jameneí fallecieron en los ataques, además de una de las nueras.