México condena asesinato de un migrante por un agente de ICE en Chicago

Ciudad de México, México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) condenó este sábado el asesinato de un migrante mexicano el viernes en la ciudad estadounidense de Chicago en un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE UU (ICE), donde un agente disparó mortalmente al hombre que, según la autoridad estadounidense, se resistía a ser arrestado. La cancillería mexicana identificó al fallecido como Silverio Villegas González y aseguró que se ha mantenido contacto con sus familiares "para brindarles la asesoría legal y acompañamiento que requieran".

"La Secretaría de Relaciones Exteriores condena la violencia y ha solicitado a través del Consulado General de México en esa ciudad que se lleve a cabo una investigación rigurosa por parte de la autoridad correspondiente para el pleno esclarecimiento de los hechos", dijo la SRE en un mensaje en su cuenta de X.

El viernes, ICE informó que uno de sus agentes disparó mortalmente a un hombre en el área de Chicago que se resistía al arresto y que intentó atropellar a los agentes. El incidente ocurrió en Franklin Park (Illinois), un suburbio al oeste de la ciudad de Chicago cerca del Aeropuerto Internacional O'Hare. "Intentó conducir su vehículo contra el equipo de arresto, golpeando a un agente y arrastrándolo mientras huía del lugar. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma de fuego e impactó en el sujeto. Tanto el agente como el sujeto recibieron atención médica de inmediato y fueron trasladados a un hospital local", explicó ICE en un comunicado.