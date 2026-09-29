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Cambio en 2027: ¿Cómo podrá solicitar el pasaporte estadounidense en línea?

La medida también permitirá a los solicitantes evitar el pago a intermediarios que actualmente realizan estos trámites en su nombre, agregó el secretario de Estado

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 15:27
Cambio en 2027: ¿Cómo podrá solicitar el pasaporte estadounidense en línea?

El lanzamiento de esta nueva web coincide con la apuesta de Trump por no frenar el desarrollo de la inteligencia artificial.

 Foto: Redes sociales

Washington, Estados Unidos.- Los ciudadanos estadounidenses podrán solicitar por primera vez un pasaporte de forma totalmente digital a partir de 2027, anunció este martes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense realizó el anuncio después de que el presidente, Donald Trump, presentara la nueva web America.gov, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para reunir servicios del Gobierno federal en un solo lugar.

"A partir del próximo año, los estadounidenses podrán solicitar su primer pasaporte completamente en línea", afirmó Rubio.

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El trámite podrá realizarse desde un teléfono móvil: los solicitantes podrán introducir sus datos personales, subir una fotografía, pagar la tasa correspondiente y recibir el documento en sus domicilios.

Según explicó Rubio, el nuevo sistema eliminará la necesidad de imprimir formularios, pedir citas presenciales, hacer filas o tomarse fotografías en establecimientos como farmacias.

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La medida también permitirá a los solicitantes evitar el pago a intermediarios que actualmente realizan estos trámites en su nombre, agregó el secretario de Estado.

El lanzamiento de esta nueva web coincide con la apuesta de Trump por no frenar el desarrollo de la inteligencia artificial, pese a que líderes de la industria han reclamado una regulación que garantice la seguridad de esta tecnología.

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Redacción web
Agencia EFE

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