Cambio en 2027: ¿Cómo podrá solicitar el pasaporte estadounidense en línea?

Washington, Estados Unidos.- Los ciudadanos estadounidenses podrán solicitar por primera vez un pasaporte de forma totalmente digital a partir de 2027, anunció este martes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense realizó el anuncio después de que el presidente, Donald Trump, presentara la nueva web America.gov, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para reunir servicios del Gobierno federal en un solo lugar.

"A partir del próximo año, los estadounidenses podrán solicitar su primer pasaporte completamente en línea", afirmó Rubio.