Media Luna Roja eleva a 555 los muertos en Irán en los ataques de Israel y EE UU

Teherán, Irán.-La Media Luna Roja iraní elevó este lunes el número de muertos en Irán en los ataques de Estados Unidos e Israel a 555 en dos días y medio de guerra.

"Tras los ataques sionista-estadounidenses contra distintos puntos del país y según los informes de campo hasta el momento 131 ciudades se han visto afectadas y, lamentablemente, 555 de nuestros compatriotas han muerto en estos ataques", informó el organismo.

Entre las últimas víctimas mortales se encuentran 20 personas que murieron de madrugada en un ataque en la plaza Nilufar, que destruyó varias viviendas, informó la agencia Mehr.

Los medios iraníes no informaron de posibles objetivos en esa zona, pero hay una comisaria de Policía allí.