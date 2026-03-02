Un herido en estado moderado y 18 leves tras la onda expansiva por el impacto en Beersheva

Jerusalén.-Un joven resultó herido de carácter moderado y otras 18 personas lo están en estado leve tras el impacto de un misil en una zona abierta en Beersheva, en el sur de Israel, y la subsecuente ola expansiva que habría estallado cristales de un edificio.

"Las víctimas resultaron heridas por esquirlas de vidrio e incluyen: un hombre de unos 35 años en estado moderado y otro de 18 años en estado leve", dijo en un último mensaje un portavoz del servicio de emergencias israelí Magen David Adom.

"Llegué rápidamente al lugar del impacto del misil (...) vi la destrucción en las calles afectadas por la fuerza de la explosión. Había cristales rotos, árboles dañados y ventanas de los edificios cercanos destrozadas", detalla el paramédico Adir Nazri.

Según Nazri, los heridos estaban en las plantas superiores de un edificio cercano, y fueron trasladados al hospital en condición estable.