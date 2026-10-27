Marco Rubio hace inusual aparición junto a Trump en un mitin electoral en Texas

Austin, Estados Unidos.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hizo una inusual aparición este martes durante un mitin electoral del presidente Donald Trump en Texas, en apoyo a los candidatos republicanos a las elecciones de medio mandato en el estado.

Los secretarios de Estado de EE.UU., cuyo cargo equivale al de un canciller, suelen mantenerse al margen de las campañas electorales, por la tradición de separar la representación diplomática del país de la actividad partidista.

Invitado por Trump, Rubio subió al escenario y fue recibido entre gritos y aplausos.

"Es un honor trabajar para el mejor país del mundo, para el mejor presidente en la historia de EE.UU. Los amamos, Texas, gracias", dijo el diplomático en una breve intervención.

La última vez que un secretario de Estado participó en un evento político fue en 2020, cuando el entonces jefe de esta cartera, Mike Pompeo, pronunció un discurso de manera virtual durante la Convención Nacional Republicana.