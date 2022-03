Kiev y otras ciudades de Ucrania son atacadas antes de reinició de diálogo

KIEV, UCRANIA.- Las delegaciones de Rusia y Ucrania tienen previsto reanudar este martes las conversaciones con el objetivo de lograr un alto el fuego, pero el conflicto, iniciado hace 20 días, se intensifica, sobre todo en Kiev y su región, blanco de intensos ataques rusos.

Además, este martes se superó la cifra de tres millones de personas huidas de Ucrania desde el inicio de la ofensiva rusa, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), un organismo de la ONU.

Entre ellos hay 1,4 millones de niños. Es decir, en este momento en Ucrania casi cada segundo, un niño pasa a ser refugiado, dijo James Elder, portavoz de Unicef.

A los huidos fuera del país se suman los desplazados internos y las víctimas, imposibles de calcular de manera confiable por el momento. Este martes, dos personas murieron en el bombardeo de un edificio del distrito de Sviatoshin, en el oeste de la capital, donde 27 personas pudieron ser rescatadas ilesas. El edificio de 15 plantas ardió tras un bombardeo, según los servicios de rescate ucranianos.

“A las 04h20 de la mañana, todo tembló con fuerza. Me levanté, mi hija corrió y me preguntó: ‘¿Estás viva?’ Pero en una de las habitaciones no podíamos sacar a mi yerno y a mi nieto, así que rompimos las puertas y pudieron salir”, dijo a la AFP Lyubov Gura, de 73 años, que vivía en el piso 11 y pudo ser rescatada por el personal médico.

Frente a una casa, un cadáver envuelto en una bolsa de plástico negra yacía en el suelo.

Otro edificio de nueve plantas fue alcanzado en el distrito de Podil (noroeste), más cerca del centro de la ciudad. Una persona fue atendida y hospitalizada, según los servicios de emergencia.

La explosión destruyó las ventanas de varios edificios, constató la AFP. A primera hora de la mañana, varias personas tiraban por las ventanas los escombros de los pisos destruidos del edificio.