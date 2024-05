José Raúl Mulino gana la presidencia de Panamá

CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ.- El abogado derechista José Raúl Mulino ganó las elecciones presidenciales del domingo en Panamá y en su primer discurso aseguró no ser “títere de nadie”, en referencia al exmandatario Ricardo Martinelli, a quien sustituyó como candidato.

“Este que está aquí no es títere de nadie (...) Yo no estoy aquí porque me puso alguien ni por el dedo de alguien”, dijo Mulino durante su discurso de victoria en un hotel de la capital, en medio del júbilo de sus seguidores.